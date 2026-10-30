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ЦЕЦИН УНУК ПРВИ ПУТ СТИЖЕ У СРБИЈУ: Ево када Анастасија и Немања планирају да га доведу

Тог дана ће цела породица бити на окупу.

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Фото: Депозитфото/суравид/марy_смн, Инстаграм принтскрин/разнатовицанастасија, А. А./АТА имагес
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Унук Светлане Цеце Ражнатовић Илијан, син њене ћерке Анастасије Ражнатовић и фудбалера Немање Гудеља, требало би да дође у Београд 19. децембра, на дан породичне славе Светог Николе. То је датум када је засигурно планиран долазак породице певачице и фудбалера, а постоји могућност да у српску престоницу стигне и раније.

Како сазнају домаћи медији, њихов долазак зависиће пре свега од професионалних обавеза Немање, чија фудбалска каријера диктира породични распоред. Уколико му обавезе дозволе, Анастасија би са супругом и сином могла да проведе празничне дане у Београду, где би имали прилику да се окупе са фамилијом у Србији.

Свети Никола једна је од најчешћих слава у Србији, а у породици Ражнатовић овај датум могао би да буде прилика за породично окупљање и заједничке тренутке са најмлађим чланом породице.

"Познато је да Цеца држи до важних датума и да посебно на дан крсне славе окупља најуже чланове и пријатеље у породичном дому. Певачица је отпутовала код ћерке, а сад је ред да она са сином и мужем дође код брата Вељка и његове породице. Ако све буде како је планирано, то би требало да буде реализовано у децембру за славу, а уколико раније успеју да се организују, биће и пре", прича саговорник.

Откако се Анастасија удала за спортисту, певачица је комплетно променила животне навике. Окренула се одгоју сина првенца и посветила вери и мирном начину живота. Већ извесно време није давала интервјуе за медије, а питање је да ли ће се у наредном периоду посветити повратку на музичку сцену.

(Курир)

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