POČINJE SEZONA ŠKORPIJE: 4 horoskopska znaka će blistati od sreće

Sezona Škorpije biće posebno naklonjena i srećna za Rakove, Škorpije, Ribe i Blizance
Sreća ide na ruku četiri horoskopska znaka ove sezone Škorpija, koja počinje 22. oktobra kada Sunce vrši svoj godišnji ulazak u znak Škorpije gde će ostati do 21. novembra.
Tokom ove sezone Škorpije, Mars u Škorpiji, Saturn u Ribama i Jupiter u Raku stvoriće veliki trigon na nebu, što je povoljan aspekt među vodenim znacima. Veliki trigon je povezan sa lakim protokom energija i u elementu vode pokazuje empatiju, jake emocije i manje borbe. Ova pozitivna konfiguracija je najbliža tokom poslednje nedelje oktobra do prva četiri dana novembra.
Pod celom ovom moćnom energijom Škorpije, sreća favorizuje četiri horoskopska znaka ove sezone Škorpije.
1. Rak – jedno od najboljih doba godine za vas
Sreća vam ide na ruku tokom sezone Škorpija kada Mars, Sunce i Merkur provode vreme u vašoj petoj kući ljubavi, prijatelja i zabave. Ovo je idealno vreme za ljubav, prijateljstva i društvene aktivnosti, kao i za izlaske u restorane, barove, klubove ili bilo koja mesta za zabavu.
Kada Mars uđe u Strelca u novembru, ući će u vašu šestu kuću posla i zdravlja. Ovde ćete biti više fokusirani na posao i mogli biste započeti novi zdravstveni režim. Ekspanzivni Rak je u vašoj prvoj kući, što vas podstiče da posegnete za zvezdama u smislu rasta, novih mogućnosti i optimizma, i ovo se smatra srećnom godinom sa Jupiterom u vašem znaku.
Venera u Vagi tranzitira vašu četvrtu kuću doma i porodice, nešto sa čime ste duboko povezani. Sada je vreme da se okupite sa prijateljima i porodicom kod kuće. Uživaćete u boravku u svom domu i možda čak uradite i neke nove dekoracije.
Kada Venera napusti Vagu, ulazi u vašu petu kuću ljubavi, što ovo čini odličnim vremenom za druženje ili upoznavanje nekoga novog. Veliki vodeni trigon pada u vašu prvu kuću sebe, petu kuću ljubavi i prijatelja i devetu kuću putovanja, obrazovanja i pogleda na svet, stvarajući neverovatne mogućnosti u ovim oblastima. Ovo bi trebalo da bude jedno od najboljih i najrasprostranjenijih doba godine za vas.
2. Škorpija – novi finansijski počeci
Nema sumnje da vam sreća ide na ruku tokom vaše sezone. Na početku sezone Škorpije, Merkur, Sunce i Mars su svi u vašoj prvoj kući sebe. Pažnja će biti usmerena na vas i ono što želite sa Suncem u Škorpiji. Mars će doneti akciju, kretanje i početak novog dvogodišnjeg Marsovog ciklusa.
Kada Mars u novembru napusti Škorpiju i pređe u Strelca, ulazi u vašu drugu kuću novca. Možda ćete biti više fokusirani na novac ili imati više prilika da ga privučete u svoj život. Mlad Mesec 20. novembra u Strelcu takođe pada u vašu drugu kuću novca, stvarajući mogućnosti za nove finansijske početke i čineći ovo jednim od najpozitivnijih perioda u 2025. godini za vas.
U međuvremenu, srećni Jupiter u Raku tranzitira kroz vašu devetu kuću pogleda na svet, obrazovanja i putovanja, podstičući mogućnosti u ovim oblastima. Venera u Vagi tranzitira kroz vašu 12. kuću, što će dati podsvest podsticaj. Možda ćete želeti da provodite više vremena sami ili sa partnerom. Kada Venera uđe u Škorpiju, ovo je doba godine kada izgledate i osećate se bolje i lako privlačite druge k sebi. Nakon toga sledi pun Mesec 5. novembra u vašoj sedmoj kući partnera, stvarajući fokus na najznačajnije druge u vašem životu.
3. Ribe – putovanje, obrazovanje i ljudi na daljinu
Sreća vam je naklonjena ove sezone Škorpije, kada sve planete u Škorpiji tranzitiraju kroz vašu devetu kuću pogleda na svet, putovanja, obrazovanja i ljudi na daljinu. Srećni Jupiter je u vašoj petoj kući ljubavi i prijateljstava, stvarajući mogućnosti za upoznavanje značajnih osoba, nova prijateljstva i uživanje u zabavi. Saturn u Ribama pravi poslednji prolaz kroz vašu prvu kuću, uzemljujući vas i pomažući vam da čvrsto stojite na zemlji.
Divna Venera u Vagi tranzitira kroz vašu osmu kuću intimnosti i tuđeg novca. Ovo je takođe kuća resursa vašeg partnera, ako je imate, i povezana je sa načinom na koji se osećate u vezama – što bi trebalo da bude prilično dobro u ovom trenutku.
Kada Venera napusti Vagu i pređe u Škorpiju, pridružiće se ostalim planetama u vašoj devetoj kući. Možda ste fokusirani na putovanje. Mlad Mesec 20. novembra pada u vašu 10. kuću karijere, stavljajući fokus na vas i čineći ovu sezonu za vas značajnom!
4. Blizanci – bićete fokusirani na posao, i imaćete koristi
Sreća vam ide na ruku ove sezone Škorpija, kada sve planete Škorpije padaju u vašu šestu kuću posla i zdravlja. Bićete fokusirani na posao i možda na poboljšanje svog zdravlja. Saturn je u vašoj 10. kući, podstičući vas da pametno radite za svoju korist. Ovo postavlja veliki vodeni trigon u vašu prvu kuću sebe, petu kuću ljubavi i devetu kuću pogleda na svet, putovanja i obrazovanja, čineći sva ova područja lakšim i korisnijim. Vaš naporan rad bi trebalo da se isplati sa blagotvornim Jupiterom koji pada u vašu drugu kuću novca, što bi trebalo da poveća vaše samopoštovanje.
Kada Mars napusti Škorpiju i pređe u Strelca 4. novembra, ulazi u vašu sedmu kuću partnera, stvarajući veći fokus na one koji su vam najbliži. Trebalo bi da bude prijatan mesec sa Venerom koja tranzitira kroz vašu petu kuću ljubavi, radosti i prijateljstva do 6. novembra, a zatim se premešta u vašu šestu kuću posla.
Pun Mesec u Biku 5. novembra će vam omogućiti da se oslobodite svake negativnosti koja vas možda sputava. Novembarski mlad Mesec u Strelcu 20. novembra pada u vašu sedmu kuću partnera, što ovo čini uzbudljivom i profitabilnom sezonom Škorpija za vas.
