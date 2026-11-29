U intervjuu, Jelena Gavrilović deli svoja najintimnija iskustva iz sveta filma, uključujući i izazove sa cenzurom i kritikama.

Poznata glumica Jelena Gavrilović bez zadrške i sa puno emocija govorila je o najintimnijim detaljima svog profesionalnog i privatnog puta. Tom prilikom dotakla se i uloge u ostvarenju koje je zbog nasilnog i uznemirujućeg sadržaja svojevremeno naišlo na cenzuru i zabrane u pojedinim državama.

Gostujući ranije u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović", Jelena Gavrilović je otvoreno priznala sa kakvim se sve pritiscima javnosti i medija suočavala nakon prikazivanja tih kadrova.

"Kritike za taj film, su bile od do, je li tako? Fanovi horor filma, naravno film ima ogromnu publiku u Americi, ja ne znam iskreno da vam kažem kako sam se osećala. S jedne strane nije mi bilo prijatno kada izađe scena iz filma, pa to sad završi u novinama i ljudi su onako to znali do sad da zloupotrebljavaju, pa kako ste ovo, kako ste se osećali, da li vam je... Onda je sledeće godine na 'Sarajevskom filmskom festivalu' izašao film Antihrist, e posle tog filma ništa više nije bilo isto. I onda su ljudi krenuli malo drugačije da doživljavaju te eksplicitne scene. To je ipak bilo, u tom trenutku šokantno za javnost. I ne mogu da kažem da je meni bilo prijatno. Iskreno, bilo je jako teško snimati taj film."

Najnapornije iskustvo u životu

Ipak, posebne traume ostavila je sama realizacija projekta, a Jelena je otkrila da joj je rad na jednoj sceni ostao urezan kao fizički i psihički najzahtevniji momenat pred kamerama.

"Sedamnaest sati snimanja scene u skladištu sam potpuno gola stajala. Sedamnaest sati, prekrivena krv, krv je bila svuda po meni, sedamnaest sati. Ja se sećam, ne mogu da zaboravim, to mi je nešto najnapornije što sam ikad u životu radila. I onda sam pomislila u tom trenutku, stvarno, ko nema u sebi tu hrabrost i tu lucidnost da se bavi ovim poslom, on ne treba tim poslom ni da se bavi. I nikada ne znaš... Film je nekako uvek bio po malo i stvar trenda, znate, svake godine se pojavi, kao kad se Artist pojavio u Kanu pa je sad to. Ja ne volim da neko drugi meni kaže šta je umetnost, ja ih zovem vlasnici umetnosti, to su oni ljudi koji određuju šta je umetnost, sada, ako ja dobijem nagradu, ja sam naravno srećna i zahvalna itd. da li će, kao što vidite, ta nagrada je meni puno, meni lično puno značila, ali suštinski u ovom poslu najvažnije je da traješ, da radiš i da veruješ u svaki posao, svaku ulogu koju si ti uradio, ako si je ti uradio iz sebe, pošteno, to je onda sigurno nešto što si trebao da uradiš. Da je bilo prijatno, sigurno nije."

(Plusonline)

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