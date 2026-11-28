Italijanska muzička zvezda, Eros Ramacoti (63) ima novu ljubav.

Pevač je fotografisan u društvu Federike Monaćeli (36) na ulicama Milana, a fotografi su baš "uhvatili" trenutak u kome je par razmenio poljubac.

Iako nisu potvrdili da su zajedno, fotografije ipak govore više od hiljadu reči.

Federika je bivša profesionalna teniserka i 27 godina je mlađa od Erosa.

Prema pisanju italijanske Gazete ovo nije prvi put da je par snimljen u javnosti. Navodi se kako je Federika rođena u Milanu te se sa 16 godina preselila u Barcelonu kako bi postala profesionalna tenisrka. Nakon 12 godina tenisa napravila je zaokret u sportskoj karijeri i preusmerila se na boks 2011. godine.

Diplomirala je ekonomiju, a zbog problema s kolenom morala je da prekine profesionalnu sportsku karijeru.