Jakov Jozinović kaže da mu je duet sa Džejlom ostvarenje želje.

Nakon 10 uspešnih koncerata u Sava Centru, mladi pevač Jakov Jozinović je nastavlja da niže uspehe sa još dva koncerta u Beogradskoj areni.

- Ne mogu ni sakriti koliko sam uzbuđen. Ja sam došao u Beograd najsrećniji ikad i jedva čekam i predivno mi je što ovaj pres dan radimo s pogledom na stejdz, jer svaki put kad pogledam desno, još sam srećniji jer ne mogu verovati da se događa opet Arena - kaže on za Blic i dodaje:

- Malo sam se osvestio, ali bar dok ne završim turneju, nema šanse da se još osvestim stopostotno. A i ko bi mogao? Mislim da nemam pojma da se događa Beogradska arena.

On za čuda leti, a na pitanje šta bi poručio onom malom Jakovu koji je sanjao o velikim koncertima, kaže:

- Rekao bih mu da isključivo insistira na tome da šta god ga probalo promeniti, a probaće ga promeniti. Da se ne da 1 odsto, da fura svoj film do kraja, al ne ono do kraja turneje, nego do kraja života. Ja stvarno želim ceo život biti ovakav. Ne bih se menjao, ne bih se menjao jedan posto. Mali Jakov i dalje živi u meni.

Publici je pokazao i onu svoju drugu, emotivnu stranu i ne kaje se zbog toga.

- Ja mislim da je to sasvim normalno u mojoj glavi ceo život nikad to nije bilo nešto strano. Kao normalno je zaplakati. Bože, pa imamo emocije, zar ne? Nisi manje muškarac ako zaplačeš.

Podrška kolega nije izostala.

- Siguran odgovor uvek je Matija Cvek jer je on stvarno od prvog dana tu i kad sam bio anoniman lik. I to je ono najveća podrška i ljubav koju sam dobio od nekog muškog lika sa estrade. Ja bih uvek da spomenem i Aleksandru Prijović zato što se uvek javi i uvek podrži. Iskreno mislim da mogu biti zahvalan. Ima jako divnih ljudi koji mi često šalju poruke. Mirza Selimović, Nina Badrić, Sergej Ćetković. Jako divnih ljudi ima. I kroz ova gostovanja mislim da sam upoznao divne ljude sa estrade.

O duetu sa kolegincom Džejlom Ramović kaže.

- Fascinirao me je duet sa Džejlom. To mi je bila najveća želja. Kad sam krenuo dogovarati s njom da snimimo duet, nisam znao, a ni ona kako to treba da zvuči. Ali onda kad smo dobili ovu pesmu, iskreno smo je oboje osetili stopostotno.

Na pitanje da li među njima postoji nešto više od prijateljstva i da li je zaljubljen kaže.

- I da imam odgovor na to, ja ga iz sveg srca neću odgovoriti zato što mi je jako zanimljivo pratiti znatiželju ljudi. Jako me zanima pratiti sad je postao novi trend da dobijam natpise na koncertima u vezi tog pitanja i onda mi je to toliko smešno i zanimljivo za pratiti. Tako da ću ja uživati u tome još i neću odgovoriti. Žensku populaciju generalno zanima od prvog dana jesam li ja zaljubljen. Ja o privatnom životu ne bih voleo da pričam, ali moje srce na najjače kuca.

(Blic)