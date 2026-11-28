Kejt Midlton otvoreno govori o borbi sa rakom u novom, ličnom dokumentarnom filmu „Isceljenje” (Heal) – čija je premijera zakazana za 30. novembar.

Princeza od Velsa (44) pruža intiman uvid u to kako je rak promenio njen život: od suočavanja sa sopstvenom smrtnošću do pronalaženja snage u ljubavi svoje porodice. Ovaj tridesetominutni film prati Kejt dok se u junu 2026. godine upušta u britanski izazov „Tri najviša vrha”, penjući se na najviše planine u Škotskoj, Engleskoj i Velsu za manje od 24 sata. Međutim, taj fizički izazov predstavlja samo deo priče. Tokom tog puta, buduća kraljica govori o svom zastrašujućem iskustvu u bolnici, emotivnom teretu koji je donela dijagnoza, kao i o tome zašto još uvek uči kako da ponovo prigrli život nakon završenog lečenja, prenosi "Pipl".

- Rak vas zaista promeni. Menja vaše telo. Menja vas fizički. Morate da prođete kroz lečenje, operacije i sve ostalo. Ali postoji i mnogo dublji aspekt promena koje dijagnoza raka izaziva u vama - počinje Kejt svoj dokumentarac.

O "veoma mračnom periodu” tokom boravka u bolnici

U jednom od najosetljivijih trenutaka u dokumentarcu, Kejt se priseća zastrašujućeg iskustva hospitalizacije tokom borbe sa rakom. Opisujući bolničko okruženje, kaže:

- Nema svežeg vazduha, nema zelenila oko vas. Sve deluje veoma sumorno, tuđe i ogoljeno. Ta tama je bila zaista zastrašujuće iskustvo, tokom kojeg sam gubila orijentaciju. Mislim da sam povremeno gubila i vraćala svest. Bio je to zaista mračan period.

Kejt se priseća kako je, usred te neizvesnosti, postala svesna da joj neko drži ruku.

- Nisu razgovarali sa mnom. Nisu pokušavali ništa da poprave. Jednostavno su bili tu. Zauvek ću biti zahvalna na prisustvu osobe koja je u tom periodu bila uz mene - kaže ona.

To iskustvo je takođe promenilo njeno shvatanje ljubavi i podrške.

- Često mislimo da treba nešto da popravimo, kažemo ili učinimo, a zapravo nije tako. Potrebno je samo biti tu. I upravo tako izgleda ljubav.

Suočavanje sa „sopstvenom smrtnošću“

Kejt takođe deli snažno zapažanje o tome kako ju je suočavanje sa bolešću opasnom po život promenilo i uticalo na njen pogled na svet.

- Kada se suočite sa sopstvenom smrtnošću, morate prihvatiti činjenicu da život nije beskonačan.

To iskustvo, objašnjava ona, dovodi do duboke unutrašnje promene.

- Ono vas otvara. Mislim da vam omekšava srce - kaže ona.

Princeza od Velsa, koja je u septembru 2024. objavila da je završila hemoterapiju, a u januaru 2025. da je u remisiji, ističe da njen oporavak podrazumeva mnogo više od samog fizičkog zdravlja.

- Bolest poput raka ogoli sve. Da, reč je o fizičkom aspektu, ali i o emocionalnom. Ono za šta ste verovali da znate – više ne postoji. I, na neki način, zaista izgubite sebe.

Kejt otkriva da još uvek traga za tim kako izgleda život nakon postavljanja dijagnoze.

- Moram ponovo da učim kako da živim punim plućima - kaže ona, ističući važnost „pronalaženja radosti u jednostavnim stvarima“ i ponovnog povezivanja sa sopstvenim telom.

Kejt otkriva kako je rak promenio njen pristup majčinstvu

U još jednoj ličnoj refleksiji, Kejt objašnjava kako je njeno iskustvo sa bolešću promenilo njeno razumevanje šta znači biti prisutan svojoj deci.

- Toliko vremena provodimo radeći, a ne bivajući. I to je lekcija koju sam ponela sa sobom i kao roditelj. Samo biti pored njih, uz njih je dovoljno - objašnjava ona.

U završnim scenama, dokumentarni film se vraća na važnost porodice, kada se Kejt, nakon što je uspešno savladala izazov, ponovo susreće sa Vilijamom, Džordžom, Šarlot i Luisom.