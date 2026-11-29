Snimak američkog predsednika Donalda Trampa i njegove supruge Melanije, koji se proširio društvenom mrežom Iks, privukao je pažnju zbog jednog detalja.

Dok je Tramp pokušavao da pozdravi okupljene novinare ispred Bele kuće, prva dama uhvatila ga je za ruku i povukla prema helikopteru, jasno mu dajući do znanja da je vreme za polazak.

Supružnici su se u utorak uputili na Floridu, gde su planirali da provedu Dan zahvalnosti u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago. Pre odlaska, Tramp je učestvovao u tradicionalnoj ceremoniji pomilovanja ćurki. Ove godine pošteđene su ćurke Fridom i Feters.

Snimak odlaska predsedničkog para za britanski "Miror" analizirala je Džudi Džejms, stručnjakinja za govor tela, koja smatra da je Melanijin potez zanimljiv pokazatelj dinamike njihovog odnosa.

Ona je objasnila da Tramp retko propušta priliku da pozira pred kamerama ili razgovara sa novinarima, dok je Melanija ovog puta očigledno želela da nastave put ka helikopteru.

God bless President Donald J. Trump, First Lady Melania Trump, and the American people. Wishing everyone a joyful and blessed Thanksgiving! 🇺🇸🦃 https://t.co/3jl0zq9ahZ — TechAmerica (@techamericaofcl) November 26, 2026

NJeno ponašanje uporedila je sa majkom koja pokušava da odvede dete od prodavnice igračaka. Primetila je i da je prva dama u početku bila nasmejana, ali da joj se izraz lica promenio kada je suprug pokušao da priđe novinarima.

Trampu, čini se, nije zasmetao njen potez

Džudi Džejms smatra da predsednik nije zamerio supruzi što je preuzela inicijativu. Prilikom ulaska u helikopter stavio joj je ruku na leđa, što je ona protumačila kao znak da mu nije smetalo njeno ponašanje.

(Index.hr)