Monika Beluči ima mnogo razloga zbog kojih nikada nije želela da živi u Sjedinjenim Državama, iako su je mnogo projekti vezivali za Holivud.

Belučijeva (62) je govorila o svom poštovanju prema SAD, kao i o tome zašto više voli život u Evropi, tokom pojavljivanja na Filmskom festivalu u Marakešu, Maroko, u petak, 27. novembra, prenosi „Varajeti” (Variety).

Rođena je u Italiji, široko je poznata po ulogama u holivudskim hitovima poput nastavaka filma „Matriks” i ostvarenja „Stradanje Hristovo”, a veći deo svoje karijere provela je radeći u okviru međunarodne kinematografije.

- Volim Ameriku. Dopadaju mi se sve te mogućnosti, sva ta energija, prilika da se snimaju kako veliki filmovi, tako i nezavisna ostvarenja. I volim da odlazim tamo. Ali, u dubini duše osećam se kao Evropljanka. Živim na relaciji Pariz–Rim i to mi se veoma dopada - rekla je Monika za "Varajeti" i dodala da jako voli svoju profesiju, ali da je uvek želela da ima dovoljno vremena za privatni život.

- Što više vremena prolazi, to više shvatam da obožavam svoju profesiju i da ta strast još uvek postoji. Ali, isto tako volim i one stvarne aspekte svog života. Volim svoje prijatelje, volim svoju porodicu. Takođe, volim da imam neku vrstu svakodnevnog života – nešto što me drži povezanom sa stvarnošću. Volim film, ali život volim više.

Najnovija uloga Monike Beluči u nekom američkom filmu bila je u ostvarenju „Bitlđus Bitlđus”, Tima Bartona – nastavku njegovog hita „Bitlđus” iz 1988. godine. Ona je tumačila lik Dolores, supruge glavnog junaka koga igra Majkl Kiton.

Podsetimo, Barton (68) i Belučijeva bili su u emotivnoj vezi od 2023. do 2025. godine, kada su u zajedničkoj izjavi, dostavljenoj agenciji AFP, objavili da se razilaze „uz mnogo poštovanja i duboku brigu jedno za drugo”

