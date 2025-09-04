NAKON 11 GODINA LJUBAVI, ZAMOLIO JE DA NAPUSTI STAN: Istina o razvodu koji je razorio jednu od naših najfatalnijih glumica! (FOTO)

O svom odnosu su retko pričali u javnosti, ali je glumica jednom priznala da ju je samo zamolio da napusti stan

Glumica Vanja Milačić osvojila je na 20. Mediteranskom pozorišnom festivalu "Purgatorije" u Tivtu Nagradu za najbolju žensku ulogu. Ona je mnogo puta pokazala da svojim glumačkim talentom uspeva da spoji eleganciju i bol, humor i tugu, tišinu i krik.

Upravo zbog toga i jeste jedna od naših najomiljenijih glumica, a osim zbog poziva kojim se bavi o Vanji se često u medijima piše i zbog interesantog privatnog života.

Oni koji prate njen rad znaju da je Vanja bila udata za poznatog srpskog reditelja, Jagoša Markovića koji je preminuo pre dve godine. Tada, ona je održala emotivni govor u kojem se oprostila od bivšeg supruga.

Iako nisu svoju vezu eksponirali u javnosti, Vanja je o Jagošu govorila nekoliko puta u javnosti:

- Iako se sve završilo na ovaj način, za mene bolno i dramatično, verujem da u budućnosti možemo ponovo da funkcionišemo, ako ne kao muškarac i žena, onda bar kao umetnici. Nezamislivo mi je da prođemo jedno pored drugog kao stranci, da se ne osvrnemo, ne pozdravimo - izjavila je ona jednom prilikom za Gloriju.

- Želim da taj slučajni susret završimo odlaskom na kafu, pričom o temama koje nas ne vraćaju unazad. Volela bih da ponovo sarađujem s njim. Pošto je Jagoš veliki umetnik, nesvakidašnjih kreativnih kapaciteta, bilo bi mi zadovoljstvo da budem deo njegovog tima.

Kako je tada istakla, on je imao glavni uticaj na formiranje njene ličnosti.

- Mnogo sam naučila od njega, ne samo o pozorištu i drami, već o životu i odnosu između dvoje. Poznajem ga od devetnaeste godine. Izvršio je ključni uticaj na formiranje moje ličnosti i vrednosnih sudova. Zbog toga sam mu večno zahvalna.

O razlozima zbog kojih su se rastali nikada nije govorila, ali je ispričala da ju je bivši suprug samo zamolio da napusti stan.

- Nismo se slagali oko nekih stvari. Zamolio me je da napustim stan, što sam i učinila. Ovo je bolno, suviše teško iskustvo za mene da bih javno govorila o detaljima koji su ionako važni samo njemu i meni. Situaciju mi otežava činjenica da tog čoveka još uvek volim. Za mene će on uvek biti jedinstven, neponovljiv- ispričala je svojevremeno Vanja i dodala:

- Pamtiću ga kao blagog, šarmantnog, duhovitog, romantičnog, nepredvidljivog, maestralnog kreativca. Otkrio mi je mnoge profesionalne i životne tajne koje bi zauvek ostale skrivene da nisam imala sreću da živim s njim. Jagoš je moja najveća ljubav, nikad to neću kriti. Verovatno i najlepša stvar koja mi se dogodila u životu.

Podsetimo, Vanja Milačić je od 2009. godine u braku sa advokatom Božom Prelevićem.

(Glossy)