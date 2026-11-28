Pevačica Nikol Šercinger i njen verenik, bivša zvezda ragbija Tom Evans, raskinuli su nakon sedam godina zajedničkog života.

Zvezda grupe „The Pussycat Dolls” (48) i sportista započeli su vezu 2019. godine, nakon što su se upoznali u emisiji „The X Factor: Celebrity” – ona je bila član žirija, dok se on takmičio kao član grupe. Vest o raskidu je na društvenoj mreži Instrgam podelio Tom, nagovestivši da je prekid bila odluka pevačice.

- Teška srca saopštavam da Nikol i ja više nismo zajedno. Nakon sedam godina ljubavi, posvećenosti i verovanja u zajedničku budućnost, ovo je izuzetno težak period. Iako ovo nije ishod kojem sam se ikada nadao, poštujem Nikolinu odluku i iskreno joj želim svu sreću u narednom poglavlju njenog života.

Par je na društvenim mrežama delio brojne detalje svoje ljubavne priče, a obožavaoci su bili presrećni kada su se u junu 2023. godine konačno verili.

- Rekla sam "da" - napisala je tada oduševljeno Nikol, podelivši fotografije tog važnog trenutka.

U razgovoru sa Krisom Evansom u njegovoj radio-emisiji nakon toga, Nikol je rekla da će venčanje biti negde u Evropi.

- Svadbeno slavlje će biti negde u Evropi. Osim toga, ni o čemu drugom još nisam ni razmišljala. Očigledno je da smo zaljubljeni u Portugal, pa mislim da bismo tamo možda mogli da organizujemo proslavu. Nisam poznavala Portugal pre nego što me je Tom upoznao s njim. Sada sam zaljubljena u tu zemlju.

Govoreći o zasnivanju porodice sa svojim novim izabranikom, Nikol je sledeće godine za „Sandej tajms” otkrila više o svojoj želji da postane majka:

- Nikada nisam bežala od toga. Jedva čekam. Kao da vreme curi. Želim bebu, ali posao zove. Ipak, moraću da izdvojim vreme, jer – da, jedva čekam da imam decu.

Ipak, pevačica je odlučila da stavi tačku na ljubav nakon sedam godina veze.

