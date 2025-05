OBJAVLJEN SPISAK FINALISTA EVROVIZIJE: Oglasio se Princ na Instagramu! (FOTO)

Naš predstavnik podelio na Instagramu stori koji mu je mnogo značio.

U Bazelu je večeras održano prvo polufinalno veče "Pesme Evrovizije 2025", a u veliko finale plasiralo se 10 zemalja.

U dramatičnoj proceduri, novini u odnosu na sve prethodne "Evrovizije" koja od večeras ima 69 izdanja, voditeljke Sandra Študer i Hejzel Bruger, pročitale su imena 10 zemalja koje su se plasirale u veliko finale muzičkog takmičenja.

Voditeljke su, što bi se "po srpski" reklo po principu "dalje ide, dalje ide", iščitavale imena finalista nakon što se 16. zemalja predstavilo u prvoj polufinalnoj večeri "Pesme Evrovizije" koja se ove godine održava u dvorani "St. Jakobshalle" u grad Bazelu, Švajcarskoj, zemlji prošlogodišnjeg pobednika.

U finale su prošle sledeće države: Norveška, Albanija, Švedska, Island, Holandija, Poljska, San Marino, Estonija, Portugal i Ukrajina.

Drugo polufinalno veče zakazano je za dva dana, u četvrtak 15. maja, kada će se publici u Bazelu predstaviti i srpski predstavnik Stefan Zdravković alijas Princ od Vranje, i to kao pretposlednji - pod rednim brojem "15".

Princ se tokom večeri iz Švajcarske oglašavao sporadično i na društvenim mrežama. NJemu je u oko zapao tekst britanskog "Gardijana" koji pravi retrospektivu ovogodišnjih učesnika "Pesme Evrovizije 2025".

Foto: instagram Printscreen/princ_od_vranje

Kako bi opisali "široku lepezu ponude" koju ima i ova smotra za najbolju pesmu Evrope, tamošnji novinari su spomenuli i srpskog predstavnika koga su opisali kao "karate-šampion psiholog koji peva 'power' balade".

Program u polufinalnim večerima vode pevačica i voditeljka, Sandra Študer (osvojila 5. mesto na Evrosongu 1991. pod zastavom Švajcarske), i komičarka i slam pesnikinja, Hejzel Bruger, dok će im se u finalu pridružiti i glumica, manekenka i pevačica, Mišel Hanciker.

Redosled učesnika - prvo polufinale "Evrovizija 2025"

U prvoj polufinalnoj večeri takmiči se 15 zemalja, dok se u drugom polufinalu (15. maj) nadmeće njih 16. Na 69. "Pesmi Evrovizije 2025" ukupno je 37 država u trci za laskavu titulu, a u finalu se, pored onih koji su se nadmetali i u polufinalima, pridružuju i zemlje osnivači "Evrosonga": Velika Britanija, Italija, Nemačka, Francuska i Španija, kao i ovogodišnji domaćin Švajcarska, koji direktno idu u samu završnicu.

Island – Væb – "Róa" Poljska – Justyna Steczkowska – "Gaja" Slovenija – Klemen – "How Much Time Do We Have Left" Estonija – Tommy Cash – "Espresso Macchiato" Ukrajina – Ziferblat – "Bird of Pray" Švedska – KAJ – "Bara bada bastu" Portugal – Napa – "Deslocado" Norveška – Kyle Alessandro – "Lighter" Belgija – Red Sebastian – "Strobe Lights" Azerbejdžan – Aisel – "Yuxu" San Marino – Valentina Monetta – "Echoes" Albanija – Shkodra Elektronike – "Zjerm" Holandija – Claude – "C’est la vie" Hrvatska – Marko Bošnjak – "Poison Cake" Kipar – Eleni Foureira – "Firestorm"

Važno je napomenuti da će predstavnici Italije, Španije i Švajcarske nastupati van takmičarske konkurencije i za njih se neće glasati u prvom polufinalu. Zauzvrat će te tri države imati pravo glasa u prvom polufinalu, što je određeno ranijim preliminarnim žrebom.

Redosled učesnika - drugo polufinale "Evrovizija 2025"

Srbiju na ovogodišnjoj "Evroviziji 2025" predstavlja Princ od Vranje, Stefan Zdravković, a on će se publici predstaviti u drugoj polufinalnoj večeri koja je zakazana za 15. maj.

Princ će izvesti pesmu "Mala", a nastupa pod rednim brojem 15.

Spisak ostalih učesnika u drugom polufinalu "Evrosonga" je sledeći:

Australija: Go-Jo | Milkshake man Crna Gora: Nina Žižić | Dobrodošli Irska: Emmy | Laika party Letonija: Tautumeitas | Bur man laimi Jermenija: Parg | Survivor Austrija: JJ | Wasted love Grčka: Klavdia | Asteromáta Litvanija: Katarsis | Tavo akys Malta: Miriana Conte | Kant Gruzija: Mariam Shengelia | Freedom Danska: Sissal | Hallucination Češka: Adonxs | Kiss kiss goodbye Luksemburg: Laura Thorn | La poupée monte le son Izrael: Yuval Raphael | New day will rise SRBIJA: Princ od Vranje | Mila Finska: Erika Vikman | Ich komme

Važno je napomenuti da će predstavnici Francuske, Nemačke i Ujedinjenog Kraljevstva nastupati van takmičarske konkurencije i za njih se neće glasati u drugom polufinalu. Zauzvrat će te tri države imati pravo glasa u drugom polufinalu, što je određeno ranijim preliminarnim žrebom.

Zemlje koje direktno idu u finale "Evrovizije 2025"

Pet država osnivača "Pesme Evrovizije":

Španija: Melody | Esa diva

Italija: Lucio Corsi | Volevo essere un duro

Velika Britanija: Remember Monday | What the hell just happened?

Francuska: Louane | Maman

Nemačka: Abor & Tynna | Baller

Prošlogodišnji pobednik:

Švajcarska: Zoë Më | Voyage

Valja napomenuti da se Crna Gora vraća "Evroviziji" posle dvogodišnje pauze, kao i da je učešće ranije otkazala Moldavija iz finansijskih učesniča te je ukupan broj učesnika smanjen na 37.

Kako izgleda glasanje na Pesmi Evrovizije 2025

O plasmanu u finale "Evrovizije 2025" odlučuje samo publika. U finalu o pobedniku odlučuju publika i stručni žiri.

Nastavlja se i sa praksom onlajn-glasanja publike iz celog sveta, tj. iz zemalja koje nisu učesnice takmičenja (Rest of the World), a da bi neko mogao da glasa, mora da plati glasanje. U finalu, kao i do sada, o pobedniku odlučuje kombinacija glasova publike i poena stručnog žirija (50,6%:49,4%).

Publika za svoje favorite može da glasa telefonskim pozivom, slanjem SMS-a i putem oficijelne aplikacije Pesme Evrovizije, kao i putem specijalnog sajta www.esc.vote. Ukupno je 25 zemalja učesnica je omogućilo onlajn glasanje. Australija, Azerbejdžan, Belgija, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Izrael, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Nemačka, Holandija, Poljska, Slovenija, Španija, Švajcarska i Ukrajina. Onlajn-glasanje je omogućeno za netakmičarske zemlje, među kojima su i bivše države učesnice, tako da za svoje favorite mogu da glasaju i Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Bugarska, ali i SAD, Kanada, Novi Zeland, Meksiko, Čile, Brazil…

Kako se iz Srbije glasa za "Evroviziju 2025"

Iz Srbije, glasa se isključivo slanjem SMS-a. Pravo glasanja u 1. polufinalu 13. maja ima 15 država učesnica sa Italijom, Španijom i Švajcarskom, dok će u 2. polufinalu 15. maja pravo glasa imati 16 država učesnica plus Francuska, Nemačka i UK. Glasovi netakmičarskih država u polufinalima i finalu računaće se kao glasovi jedne dodatne države.

Promena ove godine je da će prezenterke u polufinalima čitati po tri države, od kojih se jedna kvalifikuje. Ovaj format se ponavlja za prvih devet država koje prolaze, dok će za desetu samo biti pročitano ko prolazi.

Glasanje će biti otvoreno nakon što svi takmičari nastupe i trajaće oko 18 minuta. Pojedinac može da glasa najviše 20 puta, ali ne može da glasa za svoju zemlju.

Glasanje u finalu "Evrovizije 2025"

Kao i do sada, pobednik će se izabrati kombinacijom glasova publike i poena stručnog žirija u preciznom odnosu 50,6%:49,4% u korist publike. U slučaju izjednačenog rezultata, presudiće glasovi gledalaca.

BONUS VIDEO: