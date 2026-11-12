PEVAČ GRUPE "PRLJAVO KAZALIŠTE" SE SRUŠIO NA BINI: Kolege odmah pritrčale, a u dvorani nastao muk

Mladen Bodalec, pevač grupe "Prljavo kazalište", doživeo je pad tokom nastupa u Nemačkoj, ali je brzo nastavio da peva.

Pevač grupe "Prljavo kazalište“ Mladen Bodalec (67) doživeo je neprijatnost tokom nedavnog nastupa u Nemačkoj, kada se usred izvođenja pesme iznenada srušio pred punom dvoranom.

Nezgoda se dogodila u Areni "MPH", dok je bend izvodio numeru "LJubav je tako slepa". Bodalec je u jednom trenutku potrčao ka ivici bine i pokušao da skoči, ali je izgubio ravnotežu i završio na podu.

Pevač je zbog pada istog trenutka prekinuo izvođenje, a u dvorani je nastao muk. Zabrinuti fanovi nisu znali šta se dogodilo, pa su se ubrzo začuli i povici iz publike.

Članovi benda, koji su se nalazili u njegovoj neposrednoj blizini, odmah su dotrčali kako bi mu pomogli. Nakon što su se uverili da je Bodalec dobro i da nije povređen, usledila je neočekivana reakcija kolega, koji su od olakšanja i u znak podrške skočili na njega.

Neprijatan trenutak tako se završio bez težih posledica, a snimak pehovitog pada privukao je pažnju javnosti.

Pevač se ubrzo podigao na noge, nastavio da peva bez pauze, šetao po sceni i komunicirao sa posetiocima, pokazavši da ga pad nije poremetio.

Zbog suda promenili naziv benda

Podsetimo,Jasenko Houra i Mladen Bodalec od 2022. godine više ne nastupaju pod zvaničnim imenom "Prljavo kazalište“, već kao Houra Grupa.

Do spora je došlo kada je Houra započeo samostalne projekte pod nazivom grupe, čime su, prema tvrdnjama, povređena prava jednog od osnivača benda, Tihomira Fileša. Trgovački sud u Zagrebu tada je izrekao privremenu meru kojom je Houri i Bodalecu zabranjeno korišćenje naziva "Prljavo kazalište", "Prljavci" i srodnih termina, uz obavezu otkazivanja svih unapred zakazanih aktivnosti pod tim imenima.

(Kurir)

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