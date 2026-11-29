Kralj Čarls i princ Hari održali su prvi susret uživo od povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo – navode britanski mediji.

Kralj Čarls i princ Hari navodno su održali tajan sastanak „licem u lice” – prvi put otkako su se vojvoda od Saseksa i njegova supruga Megan u avgustu vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Kako prenosi „San on sandej”, kralj (78) i njegov najmlađi sin sastali su se u subotu, 17. oktobra, nakon što je Čarls pozvao Harija da provede vreme s njim na njegovom privatnom škotskom imanju, Balmoral. Do ovog susreta došlo je nakon višemesečnih spekulacija o stanju njihovih odnosa. Smatralo se da su njih dvojica prethodno bili u kontaktu putem telefona, ali da se nisu videli uživo otkako su se Saseksovi vratili u zemlju, piše britanski Hello.

Veruje se da ni Megan Markl, ni deca ovog para, princ Arči i princeza Lilibet, nisu bili prisutni.

Detalji njihovog razgovora nisu izneti u javnost, a predstavnici i kralja i vojvode od Saseksa odbili su da daju komentar. Smatra se da je ovaj susret tek četvrti put da su se otac i sin videli od Čarlsovog krunisanja u maju 2023. godine.

Odnos kralja Čarlsa i princa Harija

Ovaj navodni ponovni susret predstavlja još jedan mogući korak ka popravljanju odnosa između monarha i njegovog najmlađeg sina, nakon veoma javnog porodičnog razdora. Hari i Megan su 2020. godine odstupili sa svojih dužnosti kao viši članovi kraljevske porodice i potom se preselili u Kaliforniju. Odnosi su postali sve zategnutiji nakon intervjua koje je par dao Opri, njihovog dokumentarnog filma na Netfliksu, kao i Harijevih memoara „Rezerva” iz 2023. godine, u kojima je izneo niz veoma ličnih detalja o životu unutar kraljevske porodice.

Tokom intervjua za časopis „GQ” u oktobru 2026. godine, Hari je otvoreno govorio o želji da se pomiri sa porodicom, a posebno sa ocem, nakon što je Čarlsu u februaru 2024. godine dijagnostikovan rak.

- Neki ljudi ne žele da dođe do pomirenja. Ja želim - izjavio je tada Hari. NJegov portparol je kasnije naveo da komentar nije bio upućen kao provokacija princu Vilijamu.

- Uz sve ostalo što se dešava u svetu, najvažnije je pomiriti se – to je ključna stvar. Ožiljci ostaju zauvek”, dodao je. Ali način na koji doživljavate stvari koje su se dogodile, vaš stav prema njima, kao i to da ostavite prošlost iza sebe, to je nešto na šta bih ohrabrio svakoga. Što se mene tiče, u svetu, kao i u životima ljudi, već ima dovoljno drame, tako da nema potrebe da se nastavljaju sukobi unutar porodice.

Poslednji put kada su se Hari i Čarls, koliko je poznato, sreli lično bilo je u julu, kada su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa doveli Arčija (sedam godina) i Lilibet (pet godina) na imanje Hajgrouv, kako bi proveli vreme sa kraljem i kraljicom Kamilom.

Ipak, uprkos navodima o poboljšanju odnosa, ne očekuje se da će Hari ove godine provesti Božić sa kraljevskom porodicom u Sandringemu. U nedavnom intervjuu za britansku televizijsku emisiju „This Morning”, vojvoda je otkrio da planira da Božić provede sa Megan i njenom majkom, Dorijom.

- Verovatno će moja supruga kuvati. Ona se odlično snalazi u kuhinji, baš kao i moja tašta, pa ću to prepustiti njima.

