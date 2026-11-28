Južnoafričko utočište princeze Dajane, koje je posetila pet meseci pre smrti, stavljeno je na prodaju za 9 miliona dolara.

Kuća, koja je ostala gotovo nepromenjena još od poslednje posete princeze Dajane, pet meseci pre njene tragične smrti, našla se u ponudi na tržištu nekretnina u Južnoj Africi, kao deo velikog imanja vrednog 9 miliona dolara.

Imanje „Taristoun” smešteno u delu Kejptauna poznatom kao Gornja Konstancija, ponuđeno je na prodaju po ceni od 150 miliona randa (oko 9 miliona dolara), prenosi „Business Insider Africa”.

Ovo imanje, koje se prostire na oko 8.000 kvadratnih metara, okruženo je planinskim vencem Stone planine, nekada je bilo u vlasništvu Čarlsa Spensera, mlađeg brata princeze Dajane od Velsa. U martu 1997. godine, Dajana je boravila na ovom imanju uoči susreta sa Nelsonom Mandelom u njegovoj rezidenciji u Kejptaunu.

Nekoliko meseci kasnije, u avgustu 1997. godine, Dajana je preminula u 36. godini nakon saobraćajne nesreće u Parizu. Danas, gotovo 30 godina kasnije, ovo imanje traži novog vlasnika.

Prema pisanju magazina "Pipl", Dajanina privatna kuća, njeno utočište na ovom imanju, ostala je potpuno nepromenjena, baš onakva kakvu ju je ostavila, uz pažljivo održavan nameštaj i enterijer.

U prizemlju se nalazi prostor otvorenog koncepta koji obuhvata dnevni boravak, trpezariju, kuhinju i kamin. Glavna spavaća soba poseduje sopstveno kupatilo sa kadom i tušem, a dvokrilna staklena vrata povezuju dnevni boravak i spavaću sobu sa verandom koja gleda na vrt.

Prema pisanju britanskog lista „Telegraf”, Spenser (62) je 2012. godine prodao ovo imanje jednoj francuskoj kompaniji. U ponudi za prodaju navodi se da su sadašnji vlasnici jedna francuska porodica preduzetnika i kolekcionara afričke umetnosti.