Da li ste spremili prazničnu dekoraciju?

Najveselije doba godine se približava, što znači da je vreme da razmislite o prazničnom uređenju svog doma. Ovogodišnji trendovi u prazničnom dekorisanju spajaju klasične tradicije sa notom nostalgije i zanimljivim, modernim detaljima.

Trake i mašne

Dizajnerka enterijera Kejtlin Krir kaže da su trake i mašne odličan način da unesete određenu paletu boja u svoju prazničnu dekoraciju.

- Obožavam jedinstvene kombinacije boja koje možete postići pomoću traka. Izgleda praznično, a istovremeno je jednostavno. Kupite trake različitih debljina, boja i dezena, pa ih kreativno iskoristite – vežite ih oko svećnjaka, okačite o lustere ili ih stavite oko neke lepe vaze.

Bogate, neočekivane boje

Iako tradicionalne kombinacije, poput crvene i zelene ili srebrne i zlatne, imaju svoje mesto, sve više se udaljavamo od ideje da božićna dekoracija mora biti usklađena u okviru savršeno koordinisane palete boja.

- Primećujem veliku želju za bogatim, zasićenim bojama i prostorima koji odišu prazničnom atmosferom, a da pritom ne gube svoj karakter - kaže dizajner enterijera Majkl Mičel.

- Iza nas su godine veoma uzdržanog, neutralnog uređenja, a ima nečeg neverovatno osvežavajućeg u prostoriji koja se izgleda previše ozbiljno i ukalupljeno.

Praznični cvetni aranžmani

Cveće zimi? Zašto da ne?

- Nemojte se ograničavati samo na bor. Uključivanje drugog zelenila – poput hortenzija, orhideja, bršljana, eukaliptusa ili bilo čega drugog što vam privuče pažnju – može dati vašim prazničnim cvetnim aranžmanima kreativan pečat - savetuje Kejtlin.

Ona ističe da je poslednjih godina primetila značajniju ulogu cveća i bilja, kako u prazničnom dekoru tako i u uređenju prostora uopšte, što trenutno unosi notu nežnosti i prirodnosti. NJen savet je da budete izdašni i da se u potpunosti posvetite odabranoj temi.

- Čak i jednostavni elementi, poput maslinove grančice ili paprati, mogu ostaviti snažan utisak ako se koriste u većoj količini – naročito uz dodatak prazničnog sjaja ili ukrasne mašne.

Udoban praznični ambijent

Umesto da ukrašavaju prostor isključivo radi estetike, ljudi ove godine više razmišljaju o tome kako se osećaju u svom okruženju. Zamislite meko osvetljenje lampi, udobne prekrivače prebačene preko stolica i sveće koje trepere na stočiću za kafu.

- Mislim da svi žudimo za prilikama da usporimo i povežemo se jedni sa drugima. Veliki deo naših života odvija se u neumoljivom tempu, a praznici nam daju dozvolu da svoje domove pretvorimo u utočište od svega toga – čak i ako to nije uvek najpraktičnije rešenje.

Vintaž srebro

Vintaž srebro ove sezone takođe zauzima važno mesto u prazničnom dekoru. Šelbi Prister, stručnjak za dizajn događaja i dekoraciju, savetuje da ovaj detalj uklopite u svoj prostor putem srebrnih poslužavnika, svećnjaka, činija, pa čak i pribora za posluživanje.

- Kada je reč o ovom trendu, nemojte misliti da sve mora savršeno da se slaže. Kombinovanje različitih tekstura i komada stvara odličnu celinu.

