Dešava se da promenimo partnera, grad, životne okolnosti, pa čak i sopstvena očekivanja od ljubavi, a ipak se ponovo nađemo u gotovo istoj vezi. Druga osoba, druga priča, ali poznat osećaj da moramo da se borimo za nečiju pažnju, dokazujemo svoju vrednost ili čekamo da nas neko konačno zavoli onako kako želimo.

Sigmund Frojd je pre više od jednog veka pokušao da objasni upravo ovu neobičnu ljudsku sklonost - zašto ponavljamo iskustva koja nas povređuju, čak i kada svesno želimo nešto sasvim drugačije.

Možda ste i sami primetili obrazac. Privlače vas emocionalno nedostupni muškarci. Oni koji su pažljivi, pouzdani i otvoreno pokazuju osećanja deluju vam dosadno, dok neko ko se javlja jednom u tri dana uspeva da vam potpuno zaokupi misli. Ili stalno ulazite u veze u kojima preuzimate odgovornost za tuđu sreću, uvereni da će ovoga puta ljubav biti dovoljna da promeni drugu osobu.

Zašto se to događa? Da li je reč o lošoj sreći, pogrešnoj proceni karaktera ili nečemu što ima mnogo dublje korene?

Austrijski neurolog i osnivač psihoanalize Sigmund Frojd smatrao je da naši ljubavni izbori nisu uvek onoliko slobodni i racionalni koliko mislimo. NJegova teorija nesvesnog polazila je od pretpostavke da na naše ponašanje utiču želje, strahovi i unutrašnji konflikti kojih često nismo svesni.

Iako savremena psihologija ne prihvata sve Frojdove zaključke, neka pitanja koja je postavio ostala su izuzetno važna za razumevanje bliskih odnosa.

Zašto stalno ponavljamo iste ljubavne greške

Jedna od Frojdovih najzanimljivijih ideja nalazi se u eseju "S one strane principa zadovoljstva" iz 1920. godine.

U njoj je razvio koncept koji je nazvao kompulzivno ponavljanje .

Frojd je uočio neobičnu pojavu. LJudi ponekad iznova prolaze kroz bolna iskustva, iako bi, prema jednostavnoj logici traženja zadovoljstva i izbegavanja bola, trebalo da ih zaobilaze.

Posebno su ga zanimali ljudi čiji odnosi sa drugima uporno imaju isti ishod. U knjizi opisuje pojedince čija se prijateljstva završavaju izdajom, kao i ljubavnike čije veze prolaze kroz gotovo identične faze i završavaju se na isti način.

Prema njegovom tumačenju, ponavljanje nije nužno svesna odluka. Ono može predstavljati izraz nesvesnih konflikata i ranijih iskustava koja osoba nije uspela psihički da obradi.

Drugim rečima, moguće je želeti stabilnu ljubav, a istovremeno nesvesno učestvovati u obrascu koji vodi upravo suprotnom ishodu.

Zamislite ženu koja je već nekoliko puta bila u vezi sa muškarcima koji nisu želeli ozbiljnu emotivnu bliskost. Svaki put sebi obeća da više neće pristajati na takav odnos, ali je sledeći put ponovo privuče neko ko šalje nejasne signale.

Iz Frojdove perspektive, pitanje ne bi bilo samo zašto bira takve muškarce, već i šta joj je u toj vrsti odnosa toliko poznato.

To, naravno, ne znači da je ona odgovorna za tuđe loše ponašanje. Frojdov koncept može poslužiti za razmišljanje o sopstvenim reakcijama, ali nije dokaz da svaka bolna veza nastaje zbog nesvesne potrebe da patimo.

LJubav često tražimo tamo gde smo je prvi put upoznali

Da bismo razumeli Frojdovo razmišljanje o ljubavi, potrebno je vratiti se još ranije, u detinjstvo.

U radu Uvod u problem narcizma iz 1914. godine, Frojd je razmatrao načine na koje biramo osobe koje volimo.

Razlikovao je dva osnovna tipa ljubavnog izbora - jedan u kojem nam kao model služe osobe koje su se starale o nama i drugi, narcistički, u kojem partnera biramo prema slici o sebi, onome što smo nekada bili ili onome što bismo želeli da postanemo.

Za Frojda, naše najranije veze imale su važnu ulogu u formiranju kasnijih ljubavnih želja.

Ako je neko tokom odrastanja doživljavao ljubav kao nešto nepredvidivo, uslovljeno ili teško dostupno, moguće je da će mu i u odraslom dobu takva dinamika delovati poznato.

Osoba koja je navikla da pažnju mora da zasluži mogla bi da se nađe u odnosima u kojima stalno pokušava da dokaže da je dovoljno dobra.

Neko drugi može biti posebno osetljiv na odbacivanje ili imati teškoće da poveruje da je ljubav moguća bez neprekidnog dokazivanja.

Ipak, bilo bi pogrešno iz toga zaključiti da svaka žena koja bira emocionalno nedostupne partnere ima problematičan odnos sa ocem ili da svaki muškarac u partnerki traži majku. To su pojednostavljenja koja ne odgovaraju složenosti ni Frojdovog učenja ni savremene psihologije.

Zanimljivo je da su Frojdove pretpostavke o značaju ranih odnosa kasnije dobile drugačiji, empirijski utemeljeniji okvir kroz teoriju afektivnog vezivanja, koju je razvio britanski psihijatar Džon Bolbi.

Istraživači sa Univerziteta Minesota, koji su dugoročno pratili razvoj međuljudskih odnosa, utvrdili su da rana iskustva mogu imati trajan, mada relativno mali uticaj na način na koji ljudi rešavaju sukobe i grade romantične veze. Takođe su pokazali da kvalitetni kasniji odnosi mogu ublažiti posledice ranijih nepovoljnih iskustava.

Dakle, prošlost može uticati na naše ljubavne izbore, ali ih ne određuje zauvek.

Zašto nas privlače oni koje ne možemo da imamo

Frojd se direktno bavio i pitanjem zašto su nam neke osobe privlačnije upravo zato što su nedostupne.

U jednom eseju opisao je muškarce koji pokazuju snažnu privlačnost prema ženama koje su već u vezi sa nekim drugim.

Primećivao je da kod određenih ljudi postojanje suparnika, ljubomora ili prepreka ne smanjuju privlačnost, već je dodatno podstiču.

Frojd je opisivao i potrebu nekih muškaraca da "spasu" ženu koju vole, povezujući takvu dinamiku sa svojim psihoanalitičkim tumačenjem ranih porodičnih odnosa.

Ovi tekstovi nastali su u vremenu u kojem su predstave o muškoj i ženskoj seksualnosti bile veoma drugačije od današnjih, pa njihove zaključke ne treba nekritički prenositi na sve savremene veze.

Ipak, pitanje koje je Frojd otvorio ostalo je zanimljivo - zašto prepreka ponekad pojačava želju?

U svakodnevnom životu to može izgledati ovako: neko ko je potpuno dostupan ne izaziva naročito interesovanje, dok osoba koja izbegava obavezivanje postaje predmet intenzivne fascinacije.

U takvim situacijama važno je razlikovati stvarnu bliskost od uzbuđenja koje proizvode neizvesnost, iščekivanje i nada da ćemo konačno osvojiti nečiju ljubav.

Nisu sva snažna osećanja dokaz duboke povezanosti. Ponekad su samo znak da nas odnos drži u stanju stalne emocionalne napetosti.

Da li se zaljubljujemo u osobu ili u ono što želimo da ona bude

Još jedan važan deo Frojdovog razmišljanja odnosi se na idealizaciju.

On je analizirao način na koji zaljubljenost može biti povezana sa preuveličavanjem vrednosti voljene osobe.

Kada se zaljubimo, često ne vidimo partnera sasvim realistično. NJegove dobre osobine dolaze u prvi plan, dok nedostatke umanjujemo, opravdavamo ili zanemarujemo.

Ponekad se ne vezujemo samo za osobu koja stoji pred nama, već i za njenu zamišljenu verziju.

Zaljubljujemo se u potencijal, u ono što mislimo da bi neko mogao postati kada bi se promenio, sazreo ili konačno odlučio da nas voli.

Zato neke veze opstaju mnogo duže nego što bi se moglo očekivati. Osoba ne odustaje jer veruje da će se jednog dana pojaviti partner kakvog je od početka zamišljala.

Problem nastaje kada stvarna iskustva uporno govore jedno, a naša očekivanja nešto potpuno drugo.

U tom smislu, korisno je postaviti sebi pitanje - da li volim ovu osobu onakvu kakva jeste ili volim budućnost koju sam zamislila sa njom?

Zašto nam mirna ljubav ponekad deluje dosadno

Jedan od najneobičnijih obrazaca u partnerskim odnosima jeste osećaj da je stabilna, nežna i predvidiva veza manje uzbudljiva od one u kojoj stalno postoji opasnost od odbacivanja.

Neki ljudi intenzitet emocija poistovećuju sa dubinom ljubavi. Ako nema neizvesnosti, ljubomore, dramatičnog pomirenja ili straha od gubitka, imaju utisak da nešto nedostaje.

Frojd nije tvrdio da je mirna ljubav dosadna, ali njegova ideja prisile ponavljanja nudi jedan način da se razmišlja o takvoj pojavi.

Ako je neko navikao da bliskost doživljava zajedno sa strepnjom, odnos bez strepnje može mu u početku delovati neobično.

Savremena teorija afektivnog vezivanja ovom pitanju pristupa preciznije. Ona razlikuje, između ostalog, anksioznost u vezivanju, koja može uključivati izražen strah od odbacivanja, i izbegavanje vezivanja, koje se često manifestuje nelagodnošću pred emocionalnom bliskošću.

U istraživanju objavljenom u časopisu Personality and Social Psychology Review, naučnici su analizirali povezanost ovih obrazaca sa zadovoljstvom i posvećenošću u romantičnim odnosima. Rezultati su pokazali da su nesigurni obrasci vezivanja povezani sa slabijim kvalitetom veze, posebno kako odnos traje.

To ne znači da su ljudi sa takvim obrascima osuđeni na nezadovoljstvo, već da određene emocionalne reakcije mogu otežati izgradnju stabilnog odnosa.

Kako prekinuti obrazac koji se stalno ponavlja

Frojd nije verovao da je dovoljno samo razumeti sopstveni problem da bi on automatski nestao.

Opisivao je kako ljudi mogu ponavljati nesvesne konflikte kroz ponašanje, umesto da ih se jasno sećaju i razumeju.

Zato je u psihoanalizi veliki značaj pridavao postepenom osvešćivanju i unutrašnjim konfliktima.

U savremenom kontekstu prvi korak može biti prepoznavanje onoga što je zajedničko prethodnim vezama.

Nije neophodno da su svi bivši partneri bili isti. Važnije je zapitati se da li ste se vi u tim odnosima osećali isto.

Da li ste stalno čekali poruku? Plašili se da otvoreno kažete šta želite? Preuzimali odgovornost za partnerovo ponašanje? Opravdavali postupke koji su vas povređivali? Ili ste možda gubili interesovanje čim bi druga osoba pokazala iskrenu spremnost na bliskost?

Takva pitanja mogu pomoći da se razlikuju stvarne želje od navika koje su postale toliko poznate da ih više ne primećujemo.

Jednako je važno obratiti pažnju na ponašanje partnera, umesto isključivo na intenzitet osećanja. Privlačnost može biti snažna čak i kada ne postoje uzajamno poštovanje, pouzdanost i kompatibilnost.

Psihoterapija takođe može biti korisna kada osoba primećuje da se isti bolni obrasci ponavljaju i da ih teško menja samostalno.

Savremena istraživanja pružaju i važnu, ohrabrujuću perspektivu - obrasci emocionalnog vezivanja nisu nepromenljivi. Iskustva novih, sigurnijih odnosa mogu doprineti drugačijem načinu doživljavanja bliskosti.

Frojdovo pitanje koje vredi postaviti sebi pre sledeće veze

Više od sto godina nakon nastanka njegovih najvažnijih radova, Frojdove teorije ostaju predmet rasprava. NJegove ideje o Edipovom kompleksu, seksualnosti i nesvesnim nagonima često se kritikuju zbog nedovoljne empirijske potvrde, a ni prisila ponavljanja nije univerzalno prihvaćeno naučno objašnjenje partnerskih izbora.

Ipak, njegova zasluga je i u tome što je ozbiljno postavio pitanje zašto ljudi ne postupaju uvek u skladu sa onim što svesno žele i što je pokazao koliko naši odnosi mogu biti složeniji nego što deluju na prvi pogled.

Zato, kada primetite da se ponovo zaljubljujete u nekoga ko vam pruža premalo, možda nije najvažnije pitanje zašto stalno nailazite na pogrešne ljude.

Korisnije može biti da se zapitate šta vam je toliko poznato u toj vrsti ljubavi i zašto vam je teško da odustanete od nje.

Jer prepoznavanje starog obrasca ne garantuje da se on više neće ponoviti, ali vam daje mogućnost da sledeći put donesete drugačiju odluku.

(Zadovoljna)

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