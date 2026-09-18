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ALEKSANDRA PRIJOVIĆ NE ŠTEDI NA LUKSUZU: Stajling od neverovatnih 15.000 evra privukao sve poglede (FOTO)

Aleksandra Prijović ne žali novac kada je visoka moda u pitanju, a svojim poslednjim pojavljivanjem je to još jednom dokazala.

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Foto: Antonio Ahel/ATAImages
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Aleksandra Prijović privukla je pažnju svojim modnim izdanjem na jednom događaju u Beogradu. Pevačica se pojavila u upečatljivoj kombinaciji smeđe i crvene boje, koju su činili luksuzni komadi renomiranih modnih brendova.

Nije retkost da popularna pevačica oduševi skupocenim komadom iz svog garderobera, a nedavno je glavna tema mreža bio i njen Chanel kupaći kostim. Ovog puta, stranica na Instagramu koja se bavi baš njenim stajlingom, objavila je i cene svih komada koje je Aleksandra imala na sebi protekle večeri.

Glavni deo stajlinga činila je pripijena smeđa dolčevita dugih rukava, koju potpisuje Saint Laurent, a čija je cena oko 3.400 evra. Uz nju je Aleksandra ponela crvenu kožnu pencil suknju iz iste modne kuće, vrednu oko 3.500 evra.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kombinaciju je dodatno upotpunila neobičnim Saint Laurent Amalia cipelama na visoku petu, za koje je izdvojeno oko 2.300 evra. Poseban detalj bila je i maslinastozelena Chanel Hobo torba, čija cena iznosi oko 5.200 evra.

Pevačica se odlučila i za velike zlatne naušnice sa potpisom Saint Laurenta, čija je vrednost oko 900 evra.

Kada se saberu navedene cene, celokupna kombinacija vredi približno 15.300 evra.

Aleksandra Prijović je tako još jednom pokazala da njen stil često prati luksuzna moda, a ovog puta pažnju je privukla smelim spojem zemljanih i jarkih tonova, uz kožne detalje i upečatljiv nakit.

(Super žena)

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