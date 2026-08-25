BIO JE SIROMAŠAN KAO CRKVENI MIŠ, DANAS JE SINONIM ZA LUKSUZ: Evo kako je Luj Viton postao brend br. 1

Od skromnih pariskih početaka i izrade putnih sanduka, brend Luj Viton izrastao je u vodeći svetski simbol luksuza i francuske mode.

Luj Viton danas je simbol luksuza i francuske mode, ali pre 150 godina to je bilo samo ime koje je koristio jedan Francuz koji se preselio u Pariz u potrazi za poslom. Luj Viton rodio se u istočnoj Francuskoj 4. avgusta 1821. godine i bio je veoma privržen svojoj majci. Majka mu je umrla kada je imao 10 godina, a otac se ponovo oženio. Mladi Luj nije voleo očevu novu ženu, pa je odlučio da se preseli u Pariz.

U Parizu je radio razne poslove kako bi preživeo, a onda se trajno zaposlio u radnji koja proizvodi sanduke za putovanja. Bilo je to vreme industrijskih otkrića i društvo oko Vitona se ubrzano menjalo. Mladi Viton često je govorio svom majstoru da bi putnički sanduci trebalo da se redizajniraju. Putovanje vozom postajalo je sve popularnije, pa bi trebalo napraviti nove, lakše i manje sanduke koji će olakšati put.

Biznis sa sanducima za putovanja

Svoju zamisao na kraju je dizajnirao sam. Otvorio je sopstvenu radnju i počeo da se profilise kao inovativni dizajner iz Pariza. NJegove sanduke kupovala je i supruga cara Napoleona III, pa je Viton sve češće poslovao sa francuskom elitom. Ubrzo je unajmljen da lično dizajnira putničke torbe za caricu. Od tog trenutka živi veoma lagodno u tada skupom Parizu.

Politika ga je skoro koštala čitave karijere. Kada je izbio rat između Francuske i Pruske 1871. godine, Viton je ostao bez klijenata, a njegova radnja je opljačkana. Jedino što ga je spasilo bila je njegova reputacija, pa je mogao da pozajmi novac kako bi se preselio na drugu lokaciju i obnovio posao. Nakon rata njegove torbe postaju sve manje, a ubrzo će dizajnirati i svoj prepoznatljiv motiv – bež platno sa crvenim prugama.

Nasleđe i globalni uspeh

Luj Viton je umro 1892. godine, a radnju je ostavio svom sinu. Sin se pokazao kao uspešan preduzetnik i brend je popularizovao van granica Francuske, posebno u SAD gde je bio veoma cenjen već u ranom 20. veku.

Danas je u pitanju jedan od najprepoznatljivijih francuskih modnih brendova. Luksuzne torbe postale su znak prestiža, a kompanija svetski poznata. Današnje rukovodstvo uspešno balansira između starih tradicija i inovacija, baš kao što je to radio i sam Luj.

(Kurir.rs/Index)

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