BRINE VAS TO ŠTO MNOGO RADITE I NE ZNATE DA NAPRAVITE DOBAR BALANS? Savet Dženifer Garner će vam pomoći da vas ne izjeda krivica što niste više sa decom!

Glumica Dženifer Garner je jedna od zapaženijih glumica u Americi, pa je samim tim dosta odsustvovala od kuće zbog snimanja. Iako se borila sa osećajem krivice, nikad se nije izvinjavala svojoj deci. Evo i zbog čega.

Glumica Dženifer Garner iz braka sa Benom Aflekom ima troje dece: Vajolet (20), Serafinu (17) i Semjuela (14).

Oni zajedno odgajaju decu i iako je bilo teško doći do te tačke nakon razvoda i 13 godina braka, danas su veliki prijatelji i najvažnije im je da isprate potrebe njihove dece.

Iako su oboje uspešni glumci, Dženifer ne želi da njihova deca žive u holivudskom balonu

- Zaista je važno da moja deca vide da nemaju svi živote kakve vide u Los Anđelesu- rekla je za Southern Living.

- To ne odražava ostatak sveta. Želim da odrastu sa južnjačkim vrednostima koje sam ja imala - da gledaju ljude kada se pozdrave i da stanu i pomirišu ruže.-

Dženifer Garner je u svojoj karijeri ostvarila mnogo zapaženih uloga, a nedavno je u intervjuu za In Style otkrila zašto se nikad, ali nikad ne izvinjava svojoj deci kad je zauzeta na svojim projektima.

Jednostavno, "rad je deo života".

- Dobijam mnogo radosti iz onoga što radim. Stvarno verujem da sam volela da idem da radim svaki projekat i dajem sve od sebe, volim da radim. Ja sam pčela radilica -

Zvezda filma "Danas 13, sutra 30" kaže da je naučila da prihvati da dopušta sebi da bude mama sa zauzetim kalendarom.

- Kad su bili mlađi, mnogo sam se s tim borila. Ali sada kada su stariji mi kažu: Hvala što si nam pokazala da je rad nešto u čemu treba da se uživa. Ne mora da bude dosadno-

I dok je Garner naglašavala da je lako voleti ono što radi jer ima „prilično odličan posao“, napomenula je da želi da svi slobodno prihvate svoje karijere.

- Oslobodite se krivice. To nikome ne služi.-

Glumica je otkrila šta radi umesto da se izvini svojoj deci.

- Zahvalim se što su bili tako slatki i dobri u vezi sa mojim radom - rekla je za InStyle.

- Ali to je deo života. Naporan rad je deo života, a greške su deo života. Spoticanje i padovi – ima mesta za sve to.-

U istom intervjuu, glumica je govorila kako je vremenom učila kako da bude roditelj i da je shvatila da morate istovremeno da odgajate sebe.

- Samo budite tako radikalno ljubazni prema sebi u vezi sa tim koliko je to nesavršeno. I da će to jednostavno biti nesavršeno. Ne postoji ravnoteža. Ne postoji nešto kao što je to da se to uradi kako treba.-

I to je to radikalno prihvatanje za koje veruje da njena deca treba da vide.

Na kraju zaključuje da je podučavanje dece bilo čemu posao koji traje tokom celog života, a vrednosti su svakako nešto što ne možete samo da im pričate, već i pokažete.

- Morate da im pokažete da i vi imate vrednosti -

(Glossy)

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