ĆERKA KIM KARDAŠIJAN IMA SAMO 13 GODINA I VEĆ JE KRENULA SA NASTUPIMA: Sada otkrila da planira da se zaposli sa 14

Ćerka Kim Kardašijan, Nort Vest, otkriva da sanja o „redovnom“ poslu u Starbaksu.

Nort Vest, ćerka Kim Kardašijan, iznela je neobičnu tvrdnju o svojoj karijeri, iako ima samo 13 godina.

Ćerka rijaliti zvezde Kim i repera Kanjea Vesta otkrila je da želi „redovan posao“ uprkos tome što joj muzička karijera dobro ide. Iako ima samo 13 godina Nort je objavila nekoliko pesama ranije ove godine, a takođe je bila zauzeta nastupima na festivalima.

- Želim da radim, recimo, u Starbaksu sledeće godine. Mislim da mogu sledeće godine jer ću imati 14 godina, tako da... mislim da mogu. Želim da imam običan posao - rekla je Nort u razgovoru za magazin "Dazed".

Nort je dala brojne intervjue, iako je tek ušla u tinejdžerske godine. Govoreći o pritisku koji nosi to što je ćerka rijaliti zvezde Kim i repera Kanjea, istakla je da joj je jedan aspekt slave teško padao.

- Volim da se sama fotografišem, ali ne volim kada to rade paparaci. Kad se tek probudim, a svuda oko mene su paparaci, dođe mi da kažem: "Tužiću vas". Ako sam spremna, ako nisam umorna i ako mi je odevna kombinacija dobra, onda kažem: "Dobro, možemo da napravimo fotografiju".

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