„DAJANA MI NEDOSTAJE SVAKOG DANA“: Brat princeze Dajane prvi put otvoreno o njenoj smrti, Čarlsu, Vilijamu i Hariju (VIDEO)

Gotovo tri decenije nakon smrti princeze Dajane, njen brat Čarls Spenser ponovo je otvorio najteže poglavlje života njihove porodice.

Uoči objavljivanja memoara „Swan Song: Diana, My Sister“, Spenser je u velikom intervjuu za BBC govorio o Dajaninim poslednjim danima, njenom odnosu sa tadašnjim princom Čarlsom, prinčevima Vilijamom i Harijem, ali i o kontroverznom intervjuu koji je njegova sestra 1995. godine dala Martinu Baširu.

Najviše pažnje privukla je njegova tvrdnja da mu je Čarls nakon Dajanine smrti rekao: „Zaboravićemo je dovoljno brzo.“

Spenser danas tvrdi da su to bile upravo reči tadašnjeg princa od Velsa. Ipak, Bakingemska palata i tim kralja Čarlsa na njegove navode reagovali su oprezno, uz napomenu da bol zbog gubitka bliske osobe može uticati na rasuđivanje, procenu i sećanja čak i mnogo godina kasnije.

Spenser, međutim, ne odstupa od svoje verzije.

„Znam šta sam čuo“, rekao je u razgovoru sa novinarkom Laurom Kunsberg, vraćajući se na razgovor sa Čarlsom nakon Dajanine smrti.

„ZABORAVIĆEMO JE DOVOLJNO BRZO“

Prema Spenserovim rečima, razgovor je bio veoma napet jer se protivio odluci da njegovi nećaci, princ Vilijam i princ Hari, hodaju iza majčinog kovčega pred očima celog sveta.

Spenser je smatrao da to nije ono što bi Dajana želela za svoje sinove. Kada je Čarls kao argument naveo da je i sam svojevremeno hodao iza kovčega svog ujaka, lorda Mauntbatena, Spenser mu je odgovorio da je tada imao 30 godina i da mu je preminuo ujak, a ne majka.

Tada je, tvrdi Spenser, Čarls izgubio kontrolu.

„Rekao mi je: ‘Zaboravićemo je dovoljno brzo’“, ispričao je Dajanin brat.

Spenser kaže da je usledila tišina, nakon čega mu je odgovorio:

„Ne mogu da verujem da si upravo to rekao.“

Potom je prekinuo razgovor.

„To su tačno reči koje je rekao“, naglasio je Spenser, dodajući da je tokom života sa Čarlsom telefonom razgovarao svega dva puta i da je zato veoma dobro zapamtio taj razgovor.

NOĆ KADA JE SAZNAO DA JE DIJANA MRTVA

Spenser je detaljno opisao i noć kada je saznao da je njegova sestra poginula. U trenutku tragedije nalazio se u Južnoj Africi.

U noći 31. avgusta 1997. godine pozvala ga je njihova sestra Džejn Felous i rekla mu da je Dajana doživela saobraćajnu nesreću, ali da „nije ništa previše ozbiljno“.

Kako je noć odmicala, informacije su postajale sve strašnije.

„Počelo je kao vest o manjem sudaru, zatim mi je rečeno da joj je slomljena noga, da možda ima povredu glave, a onda da je preminula“, prisetio se.

Princeza Dajana poginula je u saobraćajnoj nesreći u tunelu Alma u Parizu, zajedno sa svojim tadašnjim partnerom Dodijem Al Fajedom i vozačem Anrijem Polom.

Spenser je govorio i o prvom razgovoru koji je nakon tragedije vodio sa Čarlsom. Tada mu je Čarls ispričao kako je svojim sinovima Vilijamu i Hariju saopštio da je njihova majka umrla.

Ipak, Spenser kaže da ga je posebno pogodio ton njegovog glasa.

„Osetio sam neku vrstu ushićenja“, rekao je.

U svojoj knjizi otišao je i korak dalje, navodeći mogućnost da je Čarls Dajaninu smrt možda posmatrao i kroz činjenicu da mu se nakon njene smrti otvorila mogućnost da se oženi ženom koju je voleo – Kamilom Parker Bouls, današnjom kraljicom Kamilom.

Kada ga je Kunsberg upitala da li to zaista može da zna, Spenser je bio oprezniji.

„Ne mogu biti siguran. Kažem da je to, sudeći prema tonu, mogućnost koju pretpostavljam“, rekao je.

Dodao je i:

„Znam mnogo toga o kralju što nisam napisao u knjizi.“

„OVO NIJE PRETNJA, VEĆ STVARNOST“

Spenser tvrdi da memoare nije napisao kako bi napao kraljevsku porodicu, već zato što je smatrao da ima obavezu da zabeleži ono čemu je lično prisustvovao.

„To je bila moja dužnost kao svedoka istorije“, objasnio je.

Kako je rekao, činjenica da su mu roditelji preminuli u šezdesetim godinama života poslednjih godina učinila ga je svesnijim sopstvene prolaznosti.

„Želeo sam jednostavno jednom zauvek da zapišem ono što je istina“, rekao je.

Ipak, jedna njegova rečenica posebno je privukla pažnju. Spenser je rekao da o Čarlsu zna „mnogo toga“ što nije uneo u knjigu jer nije bilo relevantno za priču koju je želeo da ispriča.

Kada mu je novinarka rekla da takva izjava može da zvuči kao pretnja, odgovorio je:

„Nije pretnja. To je jednostavno stvarnost.“

ČOVEK KOJI JE POMOGAO BAŠIRU DA DOĐE DO DAJANE

Jedan od važnih delova knjige odnosi se i na čuveni intervju koji je Dajana 1995. godine dala Martinu Baširu za BBC-jevu emisiju „Panorama“.

Spenser je u toj priči imao značajnu ulogu. Bašir je najpre kontaktirao upravo Dajaninog brata kako bi zadobio njegovo poverenje i preko njega došao do princeze.

Kako bi ga ubedio da pojedini ljudi bliski kraljevskoj porodici dobijaju novac za praćenje njegove sestre, Bašir mu je pokazao falsifikovana bankarska dokumenta.

Spenser je poverovao da su autentična, što je Baširu omogućilo da dođe do Dajane i dogovori intervju.

Nezavisna istraga objavljena 2021. godine utvrdila je da je Bašir prevario Spensera. BBC se nakon toga izvinio, između ostalih, kralju Čarlsu, Čarlsu Spenseru, kao i prinčevima Vilijamu i Hariju.

Spenser danas tvrdi da je čitava afera ostavila posledice i na njegovu sestru.

„Govorili su: ‘Oh, paranoična je.’ Nije bila paranoična. Bila je uverena da ne može da veruje ljudima jer je imala dokaze za to“, rekao je.

„NA STRANI SAM SINOVA SVOJE SESTRE“

Dajanin brat dotakao se i odnosa Vilijama i Harija, ali je jasno rekao da ne želi da zauzima stranu u njihovom dugogodišnjem sukobu.

„Ja sam na strani sinova svoje pokojne sestre, obojice“, rekao je.

Spenser smatra da postoji mnogo razloga zbog kojih je odnos braće došao do današnje tačke, ali se nada da će jednog dana uspeti da prevaziđu nesuglasice.

„Majka bi želela da njena dva sina budu srećna zajedno i da se vole“, rekao je.

Govorio je i o Harijevoj bezbednosti, istakavši da ga lično brine činjenica da princ, koji je peti u redu za britanski presto i koji je služio u vojsci, nema policijsku zaštitu.

Podsetio je na okolnosti Dajanine smrti i rekao da zbog njenog iskustva prirodno razmišlja o potrebi zaštite članova porodice.

PODRŽAVA MONARHIJU, ALI ŽELI NJENU MODERNIJU VERZIJU

Uprkos kritikama koje iznosi, Spenser je jasno rekao da podržava monarhiju.

„Ja sam za monarhiju, ali volim modernu monarhiju“, rekao je.

Kritikovao je pojedine tradicionalne protokolarne običaje i način na koji se članovima kraljevske porodice obraća izrazito formalnim jezikom.

Naglasio je da njegova knjiga nije obračun sa Čarlsom kao kraljem.

„U ovoj knjizi ne bavim se kraljem Čarlsom kao monarhom. Sve se ovo odnosi na ono što je bilo pre više od 30 godina i na ono što je tada rečeno i učinjeno“, objasnio je.

„DAJANA MI NEDOSTAJE SVAKOG DANA“

Na kraju intervjua razgovor je postao mnogo ličniji.

Na pitanje da li je ikada uspeo da preboli smrt svoje sestre, Spenser je postao emotivan.

„Dajana mi nedostaje svakog dana“, rekao je.

„To se događa kada izgubite brata ili sestru. Nikada ih zapravo ne prebolite“, priznao je.

Upravo zato svoju knjigu „Swan Song“ vidi kao svojevrsni poslednji zapis o Dajani. Ne želi, kako kaže, da godinama ponovo otvara istu priču, već da ostavi svoje lično svedočanstvo o sestri koju je izgubio prerano.

„Jedan od razloga zbog kojih sam knjigu nazvao ‘Swan Song’ jeste taj što je to moj oproštaj“, rekao je.

A zatim je zaključio:

„Bio sam Dajanin brat. Ovo je moje poslednje oglašavanje o celoj situaciji. Nisam ovde da neprestano govorim o Dajani. Ovo je moja poslednja reč – proslava nje.“

(Gloria.hr)

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