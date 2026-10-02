DAJANIN BRAT OTKRIO U KAKVIM JE ODNOSIMA SA VILIJAMOM I HARIJEM: "Nisam ni na čijoj strani"

Čarls Spenser, mlađi brat princeze Dajane, otrkio je da je više u kontaktu sa princem Harijem, nego sa Vilijamom.

Spenser kaže da iza toga ne treba tražiti porodična svrstavanja. Jednostavno smatra da postoje periodi kada je Hariju potrebniji.

Spenser (62) o privatnom odnosu sa nećacima ne govori često, ali je sada o toj temi progovorio predstavljajući svoju novu knjigu "Swan Song: Diana, My Sister". Naglasio je da nakon sestrine smrti nikada nije pokušavao da zauzme njeno mesto niti da se nameće Vilijamu i Hariju.

- Ja sam zapravo samo jedan stariji ujak. Otkako je Dajana umrla, uvek sam tu ako sam im potreban, a ako ne, onda nisam. To su dvojica muškaraca u četrdesetim godinama i mogu da odluče da li me žele u svom životu ili ne - rekao je u podkastu "Next Question With Katie Couric".

Hari češće traži kontakt sa ujakom

Spenser kaže da prema nećacima nastoji da ima jednak odnos, bez obzira na probleme koji već godinama postoje između njih dvojice. Ipak, kada je reč o tome ko češće inicira kontakt, odgovor je jasan.

- Nisam ni na čijoj strani, ali mislim da postoje trenuci kada me Hari možda više treba. Zato mi se Hari mnogo češće javlja, ali to ne znači da nisam potpuno jednak prema obojici. Ja sam jednostavno brat njihove majke - objasnio je.

Upravo poslednja rečenica najbolje opisuje način na koji Spenser vidi svoje mesto u životima Dajaninih sinova. Ne želi da bude posrednik između braće niti da odlučuje ko je u pravu, već da ostane osoba kojoj obojica mogu da se obrate kada to žele.

Hari je sa porodicom boravio na imanju Altorp

Veza sa Harijem očigledno je ostala bliska. Spenser je otkrio da su Hari, Megan Markl i njihova deca Arči i Lilibet tokom leta boravili na Altorpu, porodičnom imanju Spenserovih na kojem je odrasla i princeza Dajana.

Govoreći o Harijevom položaju poslednjih godina, Spenser ga je uporedio sa iskustvom svoje pokojne sestre. Smatra da se u načinu na koji su Dajana i Hari bili tretirani nakon udaljavanja od središta kraljevske porodice mogu pronaći određene sličnosti.

Posebno se osvrnuo na odnos britanskih medija prema članovima kraljevske porodice koji se nađu van njenog najužeg kruga.

- Mislim da čak ni ljudi u Britaniji nemaju pojma koliko je kraljevska porodica i dalje moćna - rekao je Spenser i ustvrdio da monarhija ima direktan pristup veoma uticajnim ljudima.

Prema njegovom mišljenju, sa posledicama takvog sistema suočavali su se i njegova sestra i nećak.

- Sa tim se susrela Dajana. Sa tim se susreo Hari. Ja to doživim dva ili tri nedelje, a onda pređu na nekog drugog. Hari to doživljava svakog dana i to nije u redu - rekao je.

Reč je o Spenserovom ličnom viđenju situacije, a ne o nezavisno potvrđenim činjenicama o postupanju kraljevske porodice prema Dajani ili Hariju.

Nije želeo da pravi razliku između nećaka

Iako je danas češće u kontaktu sa Harijem, Spenser tvrdi da je prilikom pisanja nove knjige posebno vodio računa o tome da oba nećaka tretira jednako.

Vilijam i Hari za memoare su saznali u isto vreme. Spenser je tada obavestio i svoje dve sestre, ledi Saru Mekorkodale i ledi Džejn Felous. Niko od njih, kaže, nije unapred bio uključen u nastanak knjige, jer je rukopis u tom trenutku već bio završen.

Hari je nakon toga imao jedno pitanje – zanimalo ga je da li u knjizi postoji nešto što bi mu moglo biti neprijatno.

Spenser ga je uverio da nema. Vilijam i Hari, objasnio je, u knjizi se pojavljuju pre svega kao dečaci koji su imali "izuzetnu majku". Nije želeo da ulazi u njihove privatne živote niti da iznosi detalje koji im ne pripadaju. Prema njegovim rečima, Hari nije imao problema sa onim što je napisao.

(B92.net)

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