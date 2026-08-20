DAKOTA DžONSON JE PONOVO SLOBODNA: Raskinula je vezu sa slavnim pevačem

Veza im se završila baš kao što je i počela - tiho i bez pažnje medija.

Romansa između glumice Dakote Džonson i pevača Role Modela, čije je pravo ime Taker Pilsberi, završena je nakon nekoliko meseci veze.

Prema izvoru magazina People, par je raskinuo "pre izvesnog vremena", iako tačan datum nije poznat. Zanimljivo je da je samo nekoliko nedelja pre nego što su se pojavile vesti o raskidu objavljen intervju za magazin Nylon, u kojem je Pilsberi otvoreno govorio o Dakoti.

Međutim, nije poznato kada je intervju zapravo snimljen. Ni Dakota Džonson ni Role Model nisu javno komentarisali raskid, a njihovi predstavnici nisu dali zvanične izjave.

Kako je počela njihova veza?



Glasine o vezi pojavile su se u decembru, kada su zajedno viđeni na večeri. Do aprila su već otvoreno provodili vreme zajedno i fotografisani su na sastancima u NJujorku i Los Anđelesu.

Izvor blizak paru tada je za People izjavio:

- Ovo je definitivno više od prolazne avanture ili flerta.

Prema istom izvoru, viđali su se još od kraja 2025. godine.

Tada je navedeno i da Dakota, nakon dugogodišnje veze sa Krisom Martinom, želi da ide polako i ne žuri sa novom romansom.

Zajednički rad na pesmi



Samo nekoliko nedelja pre nego što su se pojavile informacije o raskidu, Role Model je prvi put javno potvrdio njihovu vezu kroz priču o nastanku pesme "Love I You" sa njegovog albuma Chuck Timely & the Hourglass.

Pevač je ispričao da je Dakota slučajno svratila u studio dok je radio na pesmi, a producent Mejson Stups predložio je da ona snimi deo vokala.

- Rekao sam: ‘Stani! Ne mešamo posao i vezu!’ - prisetio se kroz smeh.

Ipak, Dakota je prihvatila predlog i snimila svoj deo iz prve.

- Ušla je u kabinu i odradila to bolje nego što smo mogli da zamislimo - rekao je pevač.

Za Dakotu Džonson ova veza usledila je nakon dugogodišnje, povremeno turbulentne veze sa frontmenom grupe Coldplay, Krisom Martinom, koja je završena 2025. godine.

Role Model je ranije bio u vezi sa poznatom influenserkom i jutjuberkom Emom Čemberlen, a njihov raskid dogodio se 2023. godine.

Iako je njihova romansa trajala relativno kratko, mnogi fanovi su bili iznenađeni jer je delovalo da je par tek počeo da otvoreno govori o svojoj vezi kada su se pojavile vesti o raskidu.

(Glossy)

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