"DVA PUTA ME JE ZVAO, A JA NISAM IMALA VREMENA": Dea Đurđević otkrila kako se posle 15 godina udala za srednjoškolsku ljubav

Voditeljka Dea Đurđević je posle raskida sa Mladenom Mijatovićem sreću pronašla pored Lazara.

Voditeljka Dea Đurđević je izgovorila sudbonosno "da" Lazaru, njenoj ljubavi iz srednje škole, a pre tri meseca su postali roditelji devojčice Iris.

Ona je u emisiji "Premijera" istakla da veruje da je njihova veza sudbinska.

- Ja nisam verovala dok se nije desilo. Ja verujem da je sve sudbina, i sve treba da se desi u pravo vreme - rekla je ona i dodala da uživa u ulozi majke.

- Čudno je, drugačije, ali prelepo. Jeste naporno, ali kada se to malo čudo probudi i nasmeje se, sve je lepo. Svakim danom učimo nešto novo i ona i ja. Iskreno nije to tako lagano, imaš situacija, da gledaš da li je to dobro, ili ne. Mislim da sam prevazišla neke stvari, bilo je i suza i smeha, ali sada tri meseca nakon što se Iris rodila je super sve.

Naglasila je i da je jako važno da oba roditelja učestvuju u vaspitanju deteta.

- Danas je važno da postoji dobar čovek koji učestvuje u roditeljstvu kao i ja. Tata je noćni radnik, ja sam dnevni radnik, i oboje radimo sve zajendno. Mislim da me danas sluša svaku treću reč, a to ti je ono muškarac ili je srećan ili je u pravu, on je odabrao da je on u pravu - rekla je Dea i dodala:

- Moram da kažem da mi baba Nena pomogne, tu je i svekrva, tako da ja imam malo svog vremena, ali nisam više gospodar svog vremena, ali navikavam se na to.

Voditeljka je otkrila i kako je došlo do toga da se uda za svoju srednjoškolsku ljubav.

- Dva puta me je zvao, a ja nisam imala vremena, a onda sam ja njega pozvala i eto, došli do venčanja, Iris. Iskreno krivo mi je što nije bila veća svadba, ali taj prostor nam je bio divan. Bilo nam je lepo, i verujte mi da bih se opet udala za njega i opet rađala decu - zaključila je ona.

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