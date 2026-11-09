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"DVA PUTA ME JE ZVAO, A JA NISAM IMALA VREMENA": Dea Đurđević otkrila kako se posle 15 godina udala za srednjoškolsku ljubav

Voditeljka Dea Đurđević je posle raskida sa Mladenom Mijatovićem sreću pronašla pored Lazara.

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Foto: ATA images/ A.A.
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Voditeljka Dea Đurđević je izgovorila sudbonosno "da" Lazaru, njenoj ljubavi iz srednje škole, a pre tri meseca su postali roditelji devojčice Iris.

Ona je u emisiji "Premijera" istakla da veruje da je njihova veza sudbinska.

- Ja nisam verovala dok se nije desilo. Ja verujem da je sve sudbina, i sve treba da se desi u pravo vreme - rekla je ona i dodala da uživa u ulozi majke.

- Čudno je, drugačije, ali prelepo. Jeste naporno, ali kada se to malo čudo probudi i nasmeje se, sve je lepo. Svakim danom učimo nešto novo i ona i ja. Iskreno nije to tako lagano, imaš situacija, da gledaš da li je to dobro, ili ne. Mislim da sam prevazišla neke stvari, bilo je i suza i smeha, ali sada tri meseca nakon što se Iris rodila je super sve.

Naglasila je i da je jako važno da oba roditelja učestvuju u vaspitanju deteta.

- Danas je važno da postoji dobar čovek koji učestvuje u roditeljstvu kao i ja. Tata je noćni radnik, ja sam dnevni radnik, i oboje radimo sve zajendno. Mislim da me danas sluša svaku treću reč, a to ti je ono muškarac ili je srećan ili je u pravu, on je odabrao da je on u pravu - rekla je Dea i dodala:

- Moram da kažem da mi baba Nena pomogne, tu je i svekrva, tako da ja imam malo svog vremena, ali nisam više gospodar svog vremena, ali navikavam se na to.

Voditeljka je otkrila i kako je došlo do toga da se uda za svoju srednjoškolsku ljubav.

- Dva puta me je zvao, a ja nisam imala vremena, a onda sam ja njega pozvala i eto, došli do venčanja, Iris. Iskreno krivo mi je što nije bila veća svadba, ali taj prostor nam je bio divan. Bilo nam je lepo, i verujte mi da bih se opet udala za njega i opet rađala decu - zaključila je ona.

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