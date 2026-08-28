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DžEJLA RAMOVIĆ OTKRILA KAKVOG MUŠKARCA TRAŽI: "Moje veze su uvek bile tajne"

Džejla Ramović javnosti do sada nikada nije predstavila dečka već je svaku vezu čuvala daleko od kamera.

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Foto: Ata images/ A.A.
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Popularna pevačica i pobednica „Zvezda Granda“ Džejla Ramović godinama privlači pažnju javnosti, kako svojim glasom i talentom, tako i prirodnom lepotom i harizmom.

Iako svoj privatni život uglavnom čuva daleko od očiju javnosti, ovog puta napravila je izuzetak i otkrila kakav muškarac može da osvoji njeno srce.

Džejla je priznala da joj nije lako da definiše idealnog muškarca, posebno jer su njeni prethodni partneri bili potpuno različiti.

Ipak, postoje osobine koje su joj veoma važne i preko kojih ne prelazi.

– Šta bi trebalo da ima idealni muškarac? Uh, to je za mene vrlo teško pitanje, nikad ne znam da dam tačan odgovor. Svi moji prethodni momci su bili potpuno različiti. Tražim poštovanje i razumevanje. Moje veze su uvek bile tajne – istakla je ona za televiziju „E“.

(Grand)

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