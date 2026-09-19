DžEJMI OLIVER OTKRIO TAJNI SASTOJAK ZA ZAPEČENO POVRĆE: Na ovaj začin svi zaboravljamo

Poznati kuvar Džejmi Oliver nesebično deli "cake" koje vam mogu pomoći da napravite još ukusnije jelo.

Britanski kuvar Džejmi Oliver neretko na svojim društvenim mrežama deli savete koje možete da primenite u kuhinji i pripremite mnogo ukusnija jela.

On je nedavno otkrio koji sastojak stavlja kad priprema pečeno povrće. U pitanju su mlevene semenke korijandera.

Ovaj začin daje povrću posebnu aromu, znatno drukčiju od one koju imaju sveži listove iste biljke.

Ukus semenki korijandera se znatno razliku od ukusa svežih listova. Dok sveži korijander ima izražen, pomalo papren i citrusan ukus, semenke su blaže, pa jelima daju toplu, lagano citrusnu i pomalo orašastu aromu.

Ako želite da pripremite zapečeno povrće po receptu Džejmija Olivera pripremite iseckano povrće poput crvenog luka, crvene paprike, bundeve, praziluka, tikvica, patlidžana i paradajza.

Pre nego što ga stavi u rernu, Džejmi Oliver povrće začini belim lukom, maslinovim uljem, svežim timijanom, ruzmarinom, solju i biberom, a zatim doda sveže samlevene semenke korijandera.

Potom stavite povrće da se peče na 200 stepeni oko 50 minuta, dok ne omekša i lagano se ne zapeče po ivicama.

Najbolje je da koristite cele semenke korijandera i samleti ih neposredno pre pripreme, jer tako zadržavaju više arome.

Od jedne kašike celih semenki dobićete otprilike dve male kašike mlevenog korijandera, što je dovoljno povrću da ima izražen, a ne prejak ukus.

(Glossy)

BONUS VIDEO: