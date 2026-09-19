Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

DžEJMI OLIVER OTKRIO TAJNI SASTOJAK ZA ZAPEČENO POVRĆE: Na ovaj začin svi zaboravljamo

Poznati kuvar Džejmi Oliver nesebično deli "cake" koje vam mogu pomoći da napravite još ukusnije jelo.

1789820168_1780905274_jamie_oliver_14042026_0035.jpg
Foto: ATA images/ A.A.
Oglas

Britanski kuvar Džejmi Oliver neretko na svojim društvenim mrežama deli savete koje možete da primenite u kuhinji i pripremite mnogo ukusnija jela. 

On je nedavno otkrio koji sastojak stavlja kad priprema pečeno povrće. U pitanju su mlevene semenke korijandera. 

Ovaj začin daje povrću posebnu aromu, znatno drukčiju od one koju imaju sveži listove iste biljke.

Ukus semenki korijandera se znatno razliku od ukusa svežih listova. Dok sveži korijander ima izražen, pomalo papren i citrusan ukus, semenke su blaže, pa jelima daju toplu, lagano citrusnu i pomalo orašastu aromu. 

Ako želite da pripremite zapečeno povrće po receptu Džejmija Olivera pripremite iseckano povrće poput crvenog luka, crvene paprike, bundeve, praziluka, tikvica, patlidžana i paradajza. 

Pre nego što ga stavi u rernu, Džejmi Oliver povrće začini belim lukom, maslinovim uljem, svežim timijanom, ruzmarinom, solju i biberom, a zatim doda sveže samlevene semenke korijandera.

Potom stavite povrće da se peče na 200 stepeni oko 50 minuta, dok ne omekša i lagano se ne zapeče po ivicama.

Najbolje je da koristite cele semenke korijandera i samleti ih neposredno pre pripreme, jer tako zadržavaju više arome. 

Od jedne kašike celih semenki dobićete otprilike dve male kašike mlevenog korijandera, što je dovoljno povrću da ima izražen, a ne prejak ukus. 

(Glossy)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas