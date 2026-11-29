Novak Đoković zna kako da iznese elegantan stil.

Doha je okupila brojna svetski poznata imena od sveta mode do sporta tokom osmog izdanja prestižnih "Fashion Trust Arabia".

Tako se crvenim tepihom prošetao i Novak Đoković.

Navikli smo da ga gledamo u sportskoj opremi, na teniskom terenu, ali Novak Đoković podjednako dobro nosi i elegantna izdanja. Ovoga puta sportsku opremu zamenio je klasičnim crnim smokingom, belom košuljom i leptir-mašnom, još jednom pokazavši da mu sofisticirani stil i te kako pristaje.

Uredno oblikovana frizura i kratka brada dodatno su upotpunile njegovo elegantno izdanje.

Novak je blagim osmehom pozirao fotografima, a njegov izgled je mnoge podsetio na Džejmsa Bonda.