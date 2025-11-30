EMOTIVNO OBRAĆANJE MARIJE ŠERIFOVIĆ NAKON ŠTO SE POVUKLA IZ JAVNOSTI: "Sledi novo poglavlje"

Pevačica Marija Šerifović iza sebe ima težak period u privatnom životu.

Marija se nakon smrti ova povukla iz javnosti i društvenih medija.

Sada se oglasila na društvenoj mreži Instagram i objasnila da joj je trebalo da neko vreme bude sama.

- Vi moji znate zašto me nije bilo neko vreme. To je život, a svako od nas voli, pati i pamti na drugačiji način. Ova škorpija je morala malo da se zatvori, kako bi sve te emocije spakovala na pravi način i vratila se onakva kakvu me je najviše voleo i moj otac, a i kakva sam najbolja. Sledi novo poglavlje. Nadam se šarenije, veselije i sa puno ljubavi za sve nas, 2. decembar je od pre dve godine postao najvažniji datum u mom životu. Zato tada krećemo nešto. Ma jedva čekam da vidite šta! Budite uz mene! Vraćam vam se najbolja - napisala je Marija.

Marija se u video dotakla i oca i rekla da je okružena ljudima koje voli da joj to pomaže da odboluje njegovu smrt.

- Iza mene je bio jedan emotivno izazovan period. A svi mi različito pamtimo, različito patimo, različito zaceljujemo. Zato sam ja kao prava škropija morala malo da se izolujem, okružena osobama koje volim i da budem dobro. I jesam. Moj otac je bio važna, do nedavno najvažnija muška figura u mom životu - rekla je ona.