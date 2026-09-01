EVO KAKO SU VILIJAM I HARI OBELEŽILI GODIŠNJICU DAJANINE SMRTI: Poznato da li se desio susret zavađene braće

Prinčevi Vilijam i Hari su diskretno i u privatnosti obeležili godišnjicu smrti, daleko od očiju javnosti.

Obeleženo je danas 29 godina od smrti princeze Dajane koja je poginula 31. avusta 1997. u saobraćajnoj nesreći u Parizu. Otkriveno je kako su njeni sinovi Vilijam i Hari odali počast svojoj majci i da li se desio susret zavađene braće.

Princ Vilijam i princ Hari su u privatnosti obeležili godišnjicu smrti princeze Dajane. Stariji brat godinama smatra da 31. avgust treba obeležiti daleko od kamera, a ne kao javnu počast.

"Vilijam je govorio da će uspomenu na svoju majku čuvati u svojoj kući, posebno tako što će razgovarati sa svojom decom o njihovoj baki Dajani i potruditi se da razumeju ko je ona bila", rekla je Kinsi Skofild, koja pomno prati britansku kraljevsku porodicu, piše Page six.

Podsećanja radi, prestolonaslednik i njegova supruga Kejt Midlton imaju troje dece, Šarlot, Džordža i Luja.

Vilijam i Hari su se fokusirali da slave uspomenu na svoju majku i njen život, bez namere da skreću pažnju na okolnosti koje su pratile njenu smrt.

Princ Hari je ranije otkrio da godišnjicu smrti Lejdi Di obeležava pripremom njenog omiljenog deserta, kolača sa limunom.

Skofild ne veruje da su se braća srela juče, pa napomenula da je Vilijam i te kako svestan da bi njihov zajedničko pojavljivanje na današnji dan bilo povod za medijski i marketinški narativ o tome kako je "Dajana ujedinila sinove".

Vilijam i Hari godinama čuvaju nasleđe svoje majke, i kroz dodelu nagrada koje nose njeno ime. Ta priznanja dodeljuju se mladima zbog njihovih inovacija.

Kako je princ Hari napomenuo 2022. godine, nasleđe svoje majke vidi u svim dobitnicima tih nagrada, u susretima sa decom, mladima i porodicama širom sveta kao i svaki put kada pogleda svoju decu Arčija i Lilibet (ćerku i sina dobio je sa suprugom Megan Markl).

Vilijam uspomenu na Dajanu čuva i kroz podršku organizaciji za pomoć beskućnicima, Centrepoint, čiji je pokrovitelj bila Lejdi Di.

Princ Hari je pre nekoliko dana doputovao u Veliku Britaniju sa suprugom i decom, započeli su život nadomak Londona, a veliki korak desio se šest godina nakon Megzita i pokrenuo potres na dvoru.

Uprkos tom obrtu odnos između Harija i Vilijama ostaje zvanično nepromenjen.

(BlicŽena)

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