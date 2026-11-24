Plenila je energijom i harizmom, a kraj života dočekala je napuštena i zaboravljena.

Vest o smrt čuvene i scenografkinje Vasilise Radojević, koja je preminula u 71. godini u teškoj nemaštini u rodnom Nikšiću, duboko je potresla javnost širom regiona. Činjenica da je ženu čiji su život obeležili svetski glamur, rimske palate i aristokratski brakovi na Starom groblju u Nikšiću morao da sahrani lokalni Centar za socijalni rad bila je tek prvi uvid u tragediju koja je zadesila nekadašnju ikonu.

Ipak, dosad nepoznati detalji o poslednjim godinama života Vasilise Radojević otkrivaju koliko je dubok bio ponor u kojem se našla i kakvu je nepravdu pretrpela žena za kojom je nekada uzdisala čitava Evropa.

Požar je progutao sve što je vredelo



Kako se saznaje, sunovrat i konačno povlačenje Vasilise Radojević ubrzala je strašna nesreća koja se dogodila pre nekoliko godina. U Podgorici joj je zapaljen stan, a u vatrenoj stihiji izgorele su desetine njenih slika neprocenjive materijalne i umetničke vrednosti.

Gubitak plodova višedecenijskog rada i intimnog sveta koji je prenosila na platna bio je udarac od kojeg se umetnica nikada nije oporavila. Nakon tragedije napustila je Podgoricu i preselila se u porodični stan u Nikšiću, gde je počeo njen beg od sveta.

Obroci u narodnoj kuhinji i lečenje

U Nikšiću se udaljila od svih poznanika i prijatelja. Žena pred čijom su se lepotom nekada klanjali svetski moćnici bila je gotovo neprepoznatljiva na ulicama rodnog grada. Prema rečima njenih sugrađana, Vasilisa je živela na ivici egzistencije. Hranila se u narodnoj kuhinji, a prolaznici su je tek povremeno viđali kako tiho i odsutno korača gradskim ulicama.

Oglasio se sestrić Vasilise Radojević, čuvene slikarke koju je sahranio Centar za socijalni rad.

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Gubici i traume uzeli su danak, pa se jedno vreme lečila u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Dobroti. Pred kraj života potpuno se povukla u svoja četiri zida, i gotovo niko od sugrađana mesecima je nije viđao.

Od vedrog duha do potpune tišine

Oni koji su je poznavali u njenim najblistavijim danima pamte je kao ženu koja je zračila neponovljivom energijom. Bila je vedra, harizmatična, uvek nasmejana i spremna da svakome pruži ruku.

Tim je prkosom nekada prebrodila i najveću ranu svoje mladosti, tragičnu pogibiju rođenog brata Jovana. Kada je porodica bila zavijena u crno, Vasilisa ih je hrabrila rečima "Imate mene, nastavljamo!" Govorila je da rane leči kao vuk, sama i u tišini, a da među ljude izlazi nasmejana. Ipak, udarci koje je pretrpela u poznim godinama, među njima i gubitak slika, bili su teški i za njen nesalomivi duh.

Fatalna za grofa, inspiracija za Felinija

Vasilisa Radojević decenijama je važila za jednu od najfatalnijih žena Jugoslavije. Nikšić je napustila sa svega 15 godina, a umetnički put odveo ju je u Rim, gde je pohađala specijalizaciju i doktorske studije. Tamo je, iz nikšićkog inata, osvojila prelepog italijanskog grofa Masima, koji se zbog nje odrekao svoje plemićke porodice. NJihovu veliku ljubav prekinula je tragedija. Grof je preminuo od leukemije na njenim rukama.

NJenom šarmu i lepoti divio se i slavni reditelj Federiko Felini. Kada ju je ugledao dok je ležao na samrtnoj postelji, izgovorio je čuvene reči "Ma da mi je samo makar pet minuta još da se zaljubim!" Ekscentrični slikar Uroš Tošković na jednoj je beogradskoj izložbi izvadio 500 dolara u gotovini da bi odmah kupio Vasilisin rad.

Decenijama je živela slobodno, burno i bez kompromisa, a njen odlazak obeležila je samoća. U novinama je objavljena samo jedna čitulja, a na vratima doma Vasilise Radojević nije bilo nikoga da okači umrlicu. Na večni počinak na Starom groblju u Nikšiću ispratilo ju je tek pedesetak ljudi.

(Stil)

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