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IMA 62. GODINE I IZGLEDA KAO ZMAJ U KUPAĆEM KOSTIMU: Bruk Šilds je i dalje diva kakvu pamtimo! (FOTO)

Bruk Šilds pohvalila se zanosnom figurom u 62. godini tokom boravka u Hrvatskoj koju je posetila u okviru letovanja po Evropi i slikama izazvala brojne reakcije.

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Foto: Profimedia/ MediaPunch / BACKGRID, Backgrid USA
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Glumica Bruk Šilds (61) se prisetila neverovatnog leta od kojeg ćemo se još malo i oprostiti te podelila nekoliko momenata sa ovogodišnje avanture po Evropi, tokom koje je boravila i u Hrvatskoj. 

Objavila je na Instagram storiju seriju fotografija na kojima uživa s prijateljima, ali i pozira u jednodelnom kupaćem kostimu bez bretela u kojem je izazvala ogromnu pažnju zbog vitke linije.

"Vrhunac leta: najdivnije putovanje u Hrvatsku s najboljim ljudima", napisala je u opisu objave za svojih 2,8 miliona pratilaca.

Fotografije su se pojavile usred spekulacija o tome da koristi Ozempik radi održavanja vitke linije, međutim na tu temu o kojoj fanovi izvesno vreme već raspravljaju se nije oglašavala, ali su ubrzo obrisane sa profila iz nepoznatih razloga.  

"Previše je bogata da bi marila", "Svaki odgovor bi trebalo da bude: 'Devojko, ja sam Bruk Šilds, ko si ti, dođavola?'", "Jednostavno volim kako je progresivno postajala sve više drska, diva koja ih je osvojila", "Bruk je preslatka. Previše je fina da bi bila zla ili hvalisava, čak i kada je maltretiraju", oduševljeno su komentarisali pratioci zvezde filma "Plava laguna".

(Super žena)

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