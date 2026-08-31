"IMAM CELULIT I STRIJE I PONOSNA SAM NA NJIH": Edita poslala važnu poruku svim ženama (FOTO)

Edita je dobila pitanje na koje je posebno obratila pažnju.

Edita Aradinović ne krije da uživa u majčinstvu i ćerkici nakon porođaja, a velika je pomoć budućim mamama jer redovno deli iskustva tokom, ali i pre nego što se porodila. Pevačica je podelila još jedno iskustvo na svom Instagramu i otkrila koliko se ugojila tokom trudnoće.

Edita je veoma aktivna nakon porođaja, budući da je sve vreme uz ćerkicu u njihovom domu, te se redovno oglašava na Instagramu i odgovorima pomaže brojnim ženama, koje ne kriju da su zadovoljne kako se Aradinovićeva snalazi.

Tako je bilo i ovoga puta, a Edita je među brojnim pitanjima dobila i jedno na koje je posebno obratila pažnju:

"Koliko si se ugojila u trudnoći i da li si lagano skinula, a strije i celulit?", glasilo je pitanje jedne žene, a Edita je sa ponosom odmah istakla kako stoje stvari:

Foto: Printscreen/ Instagram - editaaradinovic

"10kg je otišlo, i imam celulit i strije i ponosna sam na njih, imam i stomak, ali još je rano da se telo vrati na staro. Ugojila sam se 16kg", napisala je Edita i sve oduševila iskrenošću.

"Okruženje očekuje da se vratiš u normalu"

Edita je nedavno podelila neke od fotografija iz perioda trudnoće, porođaja i podelila sa čim se suočava tokom postpartuma:

"Nesnađena, osetljiva, tužna, srećna, besna, zahvalna, preplašena i hrabra, sve u isto vreme. Čovek je mnogo više od jedne reči. Svi bismo da lepimo etikete jedni drugima, pa i sebi, i to vrlo često nesvesno, ali to je nemoguće. Ne budi svaka osoba i okolnost iste emocije u nama, zar ne? Prošlo je nešto više od mesec dana od porođaja carskim rezom. Devet meseci trudnoće, operacija, rana, bolne grudi, dojenje, hormoni, strahovi i potpuno novi život. Ženi nekada treba i do godinu dana da se oporavi, a okruženje često očekuje da se sve odmah vrati u normalu. Dok si nenaspavana, u bolovima i pokušavaš da shvatiš da li išta radiš kako treba, nekad ne stigneš ni da jedeš, istuširaš se ili odeš na miru u toalet. Sve se promeni, a od tebe se očekuje da se ponašaš kao da nije", napisala je Edita.

(Blic)

BONUS VIDEO: