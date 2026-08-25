INDIJSKA GLUMICA ISKRENO O BRAKU SA NIKOM DžONASOM: "Ne znam da li bih ga volela da ne poštuje moju kulturu"

Organizovali su tradicionalnu hindu ceremoniju, ali i zapadno venčanje koje je bilo u skladu sa Nikovim hrišćanskim odrastanjem.

Indijska glumica Prijanka Čopra istakla je koliko joj znači to što njen suprug, muzičar Nik Džonas, poštuje njenu kulturu i tradiciju.

„Ne znam da li bih ga volela da nije takav“, rekla je 44-godišnja glumica tokom razgovora za E! News na premijeri filma "Cycle of Love" u NJujorku, održanoj u četvrtak, 20. avgusta.

Prijanka je naglasila da je poštovanje kulture posebno važno u vezama u kojima se spajaju različita porekla i tradicije.

„To je veliki deo svake priče ili svakog odnosa koji je multikulturalan. Mislim da je veoma važno imati osećaj poštovanja prema korenima svog partnera“, rekla je ona.

Prijanka i Nik venčali su se u decembru 2018. godine, a njihovo venčanje bilo je spoj dve kulture i vere. Organizovali su tradicionalnu hindu ceremoniju, ali i zapadno venčanje koje je bilo u skladu sa Nikovim hrišćanskim odrastanjem.

Venčanje trajalo danima i spojilo dve tradicije

„Prijanki je bilo veoma važno da ima indijsku ceremoniju koja će odati počast njenom nasleđu i kulturi, baš kao što joj je bilo važno da imaju i zapadnu ceremoniju koja poštuje Nikovo hrišćansko poreklo“, rekao je tada izvor za magazin People.

NJihova veza je i ranije pokazala koliko su različite tradicije postale deo njihovog zajedničkog života.

Nakon veridbe u avgustu 2018. godine, par je u Indiji organizovao tradicionalnu roka ceremoniju, kojom se obeležava formalna potvrda veridbe i povezivanje dve porodice.

Nik je oduševio Indijce molitvom na sanskritu

Prijanka je otkrila da je Nik tada ostavio snažan utisak na ljude u Indiji.

„Bilo je to neverovatno spajanje dve zaista drevne kulture i religije“, rekla je glumica.

Posebno ih je oduševilo to što je Nik učestvovao u hindu molitvama.

„Molitve su na sanskritu. Čak ni ja ne mogu da ih izgovorim. Ali on ih je izgovarao na sanskritu. Indijci su bili toliko impresionirani svojim nacionalnim ’džijuom’“, ispričala je Prijanka.

Reč „džiju“ koristi se u Indiji za zeta, odnosno muža sestre.

Zajedno slave hindu praznike

Par je tokom godina na društvenim mrežama delio trenutke iz porodičnog života i pokazivao kako zajedno obeležavaju hindu praznike, među kojima su Diwali, Holi i Karva Čaut.

Prijanka i Nik su 2022. godine postali roditelji ćerke Malti, a glumica je više puta govorila o tome koliko je njen suprug uključen u odgajanje njihove devojčice.

Otkrila i tajnu njihovog skladnog braka

Tokom razgovora za E! News, Prijanka je otkrila i šta smatra jednom od najvažnijih stvari za njihov odnos.

„Biti dobar prema svom partneru. To je nešto što mi je veoma važno“, rekla je.

Par je prošle godine proslavio sedmu godišnjicu braka. Nik je tom prilikom na Instagramu objavio fotografiju svoje supruge kako leži na ležaljci u crvenom bikiniju i uživa u pogledu.

Preko fotografije je napisao:

„Sedam godina u braku sa mojom devojkom iz snova.“

Prijanka je objavu podelila na svom Instagram storiju i odgovorila mu:

„Ti si ono od čega su snovi sazdani.“

(Kurir)

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