IZA OSMEHA KRIJE SE NEVEROVATNA ŽIVOTNA PRIČA: Dvaput je pobedila rak, od detinjstva vodi bitku sa bolešću, a ljubav joj je zadala novi udarac

Zvali su je "mala žena velikog glasa", a s lakoćom je pokorila muzičku scenu početkom dvehiljaditih. Na vrhuncu se, međutim, povukla zbog zdravstvenih problema, a njena karijera više nikad nije bila ista.

Američka pevačica Anastasija, koja je bila jedna od najvećih muzičkih senzacija početkom veka, danas slavi 58. rođendan. Dočekuje ga na turneji, koja je nedavno počela, pa će tako na dan svog rođendana nastupiti u Belfastu, a već dan kasnije u Dablinu, posle čega nastavlja da peva širom Velike Britanije, Nemačke, Belgije, Švajcarske, Španije...

Iako njena karijera danas nije kao u danima kada je "žarila i palila", Anastasijin glas je nezaboravan, kao i pesme kojima je privukla ogromnu pažnju na samom početku. Prekretnica u njenoj karijeri su svakako hitovi Not That Kind i I'm Outta Love, posle kojih je objavila dva albuma i postala jedna od najuspešnijih pevačica na planeti.

Njena pesma Boom je, štaviše, bila zvanična himna Svetskog prvenstva u fudbalu koje je 2002. održano u Japanu i Južnoj Koreji, što je čast koju imaju samo najveće zvezde.

Preživela je mnoge borbe

Činilo se da je njen put do duge slave i nagrada nezaustavljiv, kada joj je na rutinskom mamogramu, na koji je upućena pred operaciju smanjenja grudi zbog bolova u leđima, otkriven rak dojke. Odmah je operisana i nastavila terapiju zračenjem, posle čega je osnovala Anastacia Fund za podizanje svesti o raku dojke među mladim ženama.

– Napraviti neku razliku... Mislim da je to smisao života – istakla je svojevemreno.

Posle oporavka je nastavila da nastupa, ali joj se deset godina kasnije karcinom vratio. I iz ove bitke je izašla kao pobednica, ali jse Anastasija potom odlučila za dvostruku mastektomiju, odnosno operaciju uklanjanja dojki.

Ona, pored toga, živi i s Kronovom bolešću, upalnim oboljenjem creva koje joj je otkriveno kad je imala samo 13 godina.

– Po prirodi sam borac i to ništa ne može da promeni – objasnila je pevačica.

Ima iza sebe jedan brak

Na vrhuncu svoje popularnosti, Anastasija je bila u vezi s glumcem Šonom Vudsom, a zatim s nemačkim di-džejem Patrisom Buadibelom. Potom se 2007. udala za svog telogranitelja Vejna Njutona, čime je postala i maćeha njegovoj deci iz prethodne veze. Međutim, bračna sreća nije trajala dugo, a par se razveo već 2010. godine.

Pevačica je potom napisala pesmu Pendulum, koja govori o njenom braku, a priznala je da se neko vreme posle razvoda osećala izgubljeno i često se pitala ko je ona zapravo.

Anastasija snima nove pesme

U ovom momentu američka pevačica ima u karijeri devet studijskih albuma, a jubilarni deseti, nazvan Symphonic Revolution, trebalo bi da izađe u novembru. Prema pisanju medija, ona će svoje najveće hitove predstaviti u novom aranžmanu, uz pratnju simfonijskog orkestra od 60 članova.

(Glossy)

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