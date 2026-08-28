IZABRANA JE NAJLEPŠA AMERIKANKA: Prvi put titula pripala udatoj ženi i majci (FOTO)

Misica Džastis Keli odnela je pobedu na izboru za Mis Amerike i tom prilikom postala prva majka i prva udata žena kojoj je to pošlo za rukom.

Nova pobednica, Džastis Keli, koja je predstavljala Virdžiniju, krunisana je 27. avgusta u Majamiju i postaće prva majka i prva udata žena koja je ikada osvojila ovu titulu. Na 75. izboru za Mis Amerike na kojem se 50 takmičarki borilo za titulu u Centru za izvođačke umetnosti "Adrienne Arsht" u Majamiju.

Ovogodišnje takmičenje nosilo je naziv "75 godina ikona", u čast istorijskog jubileja izbora.

Titulu je odnela 31-godišnja Džastis Keli, dosadašnja Mis Virdžinije SAD 2026, kojoj je krunu predala prošlogodišnja pobednica, 24-godišnja Odri Ekert.

Kelina pobeda je istorijska, jer će ona biti prva majka koja je ikada ponela titulu Mis SAD. To je omogućeno promenama pravila organizacije iz 2023. godine, kada je ukinuta gornja starosna granica za takmičarke i omogućeno učešće ženama koje su majke. Keli će takođe biti prva udata žena koja je ikada osvojila titulu Mis SAD.

Takmičenje je ove godine bilo posvećeno ženama koje su tokom prethodnih 75 godina nosile krunu Mis SAD.

Neposredno pre proglašenja pobednice, na scenu su pozvane bivše pobednice kako bi im se svi zahvalilli na tome što su tokom prethodnih pet godina predstavljale ovu prestižnu titulu.

Ovogodišnja Mis SAD kući će odneti nagradni paket vredan više od 685.000 dolara. On uključuje platu od 150.000 dolara, automobil Range Rover, jednogodišnji zakup luksuznog stana u Majamiju, članstvo u Westgate Vacation Home Clubu, garderobu za Mis Univerzuma vrednu 30.000 dolara i još mnogo toga.

(Super žena)

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