Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

IZGLEDA PRESKUPO, A TAJNA JE U KROJU: Melanija Tramp u izdanju koje odiše luksuzom (FOTO)

Melanija je pustila kosu i oblikovala je u blage talase, dok je šminka bila u njenom prepoznatljivom stilu, sa naglašenim očima

1790162940_profimedia-1137403439.jpg
Foto: Profimedia/ Zuma / SplashNews.com, Splash
Oglas

Na Generalnu skupštinu UN prva dama SAD Melanija Tramp stigla je u crnom odelu naglašenih ramena i strukiranog kroja, koje je kombinovala sa belom bluzom visokog okovratnika. Bluza se posebno isticala mekanim, gotovo šal-efektom oko vrata, zbog čega je stroga kombinacija dobila ženstveniji izgled.

Ispod sakoa nosila je crne pantalone ravnog kroja, dok je čitavo izdanje zadržala u minimalističkom tonu, bez upadljivog nakita i modnih dodataka.

Odela su postala važan deo njenog stila

Foto: Profimedia/ Vanessa Carvalho, Zuma Press

Melanija je pustila kosu i oblikovala je u blage talase, dok je šminka bila u njenom prepoznatljivom stilu, sa naglašenim očima.

Crna odela i monohromatske kombinacije nisu novost u njenom garderoberu. Tokom drugog mandata Donalda Trampa, prva dama sve češće bira strogo krojena odela i neutralne boje. „Vašington post“ ranije je primetio da je upečatljive kombinacije iz prvog mandata uglavnom zamenila svedenijim izdanjima u crnoj, beloj, sivoj i drugim neutralnim tonovima.

U poslednje vreme nosila je kreacije modnih kuća i dizajnera poput Dolče i Gabane, Ralfa Lorena, Toma Brauna i Proenze Šuler.

„Vog“ je početkom godine takođe izdvojio njenu sklonost ka preciznim, oštrim krojevima, navodeći da je upravo takav izgled postao važan deo njenog modnog identiteta tokom drugog boravka u Beloj kući.

(Kurir.rs/Index)

BONUS VIDEO: 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas