IZGLEDA PRESKUPO, A TAJNA JE U KROJU: Melanija Tramp u izdanju koje odiše luksuzom (FOTO)

Melanija je pustila kosu i oblikovala je u blage talase, dok je šminka bila u njenom prepoznatljivom stilu, sa naglašenim očima

Na Generalnu skupštinu UN prva dama SAD Melanija Tramp stigla je u crnom odelu naglašenih ramena i strukiranog kroja, koje je kombinovala sa belom bluzom visokog okovratnika. Bluza se posebno isticala mekanim, gotovo šal-efektom oko vrata, zbog čega je stroga kombinacija dobila ženstveniji izgled.

Ispod sakoa nosila je crne pantalone ravnog kroja, dok je čitavo izdanje zadržala u minimalističkom tonu, bez upadljivog nakita i modnih dodataka.

Odela su postala važan deo njenog stila

Foto: Profimedia/ Vanessa Carvalho, Zuma Press

Melanija je pustila kosu i oblikovala je u blage talase, dok je šminka bila u njenom prepoznatljivom stilu, sa naglašenim očima.

Crna odela i monohromatske kombinacije nisu novost u njenom garderoberu. Tokom drugog mandata Donalda Trampa, prva dama sve češće bira strogo krojena odela i neutralne boje. „Vašington post“ ranije je primetio da je upečatljive kombinacije iz prvog mandata uglavnom zamenila svedenijim izdanjima u crnoj, beloj, sivoj i drugim neutralnim tonovima.

U poslednje vreme nosila je kreacije modnih kuća i dizajnera poput Dolče i Gabane, Ralfa Lorena, Toma Brauna i Proenze Šuler.

„Vog“ je početkom godine takođe izdvojio njenu sklonost ka preciznim, oštrim krojevima, navodeći da je upravo takav izgled postao važan deo njenog modnog identiteta tokom drugog boravka u Beloj kući.

(Kurir.rs/Index)

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