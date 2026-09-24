JEZIVE REČI SINDI KRAFORD OD PRE 10 GODINA DANAS DOBIJAJU NOVO ZNAČENJE: „Moja majka je izgubila sina…“

Sindi Kraford je u ranijim intervjuima govorila o svojoj majci koja je izgubila dete i o sopstvenim strahovima i bolu kao roditelja.

Sindi Kraford i Rendi Gerber nadali su se da će njihov sin Presli Gerber pobediti zavinost od droge i činili su sve da mu pomognu, tvrde izvori bliski slavnoj manekenki i njenom suprugu. Nakon tragedije zbog koje je zanemela svetska javnost, njena potresne izjave od ranije ponovo su dospele u žižu.

Presli Gerber kome je podršku pružao i porodični prijatelj, slavni glumac Džordž Kluni, umro je 20. septembra u rehablitacionom centru u Los Anđelesu, u 27. godini. Sumnja se da je uzrok smrti predoziranje, ali se čekaju rezultati toksikoloških analiza pre zvanične potvrde.

U razgovoru za „Miror” 2010. godine Sindi Kraford je govorila o tome kako je njena majka, Dženifer Sju Kraford-Moluf, izgubila dete – Džefrija, mlađeg brata legendarne manekenke, koji je preminuo od leukemije u četvrtoj godini života.

"Dok sam odrastala, ponekad sam mislila da bi trebalo da bude ljuta ili ogorčena, a nije bila. Izgubila je sina. Moj otac je imao vanbračnu vezu i oni su se razveli”, ispričala je ona.

Kraford se zatim osvrnula na to kako bi slična situacija uticala na nju nakon što je postala majka.

"Sada kada sam i sama majka, zaista umem da cenim njen pogled na život. Ne mogu ni da zamislim bol zbog gubitka deteta", istakla je.

Koleginica Sindi Kraford, manekenka Polina Poriškova, uputila je preko Instagrama poruku kojom je naglasila saosećanja prema roditeljima koji su izgubili decu. Izvor blizak porodici Preslija Gerbera otkrio je da je potresne detalje o tome kako se roditelji i sestra pokojnog manekenka bore sa tragedijom.

Podsećanja radi, Sindi Kraford i njen suprug dobili su Preslija 1999. godine, a njihova ćerka Kaja rodila se 2001. godine.

Kaja je nedavno govorila o tome kako su se ona i njena porodica nosili sa Preslijevom višegodišnjom borbom protiv zavisnosti.

U razgovoru za „Vog” povodom naslovne strane septembarskog izdanja, rekla je: "Kada se tako nešto desi u porodici, to utiče na sve članove. Mislim da sam zbog toga počela da sebe doživljavam kao osobu koja nikada nije želela da traži pomoć. Jer činilo se kao preveliki teret imati dvoje dece kojima je potrebna".

"Ponosna sam na svoju decu"

Sindi Kraford je u intervjuu za magazin People samo nekoliko meseci pre smrti svog sina Preslija Gerbera, govorila o tome koliko je ponosna na ljubav koju njena deca gaje jedno prema drugom.

Osvrnula se tada na saradnju sa suprugom i dvoje dece na kampanji brenda odeće "Vuori” za proleće 2025. godine.

"Bilo je divno. Mislim, naravno, radili smo porodična fotografisanja i ranije, ali ovo je bilo pravo snimanje. Mislim da smo suprug i ja pre svega proveli dan sa svojom decom, što obožavamo. Ali ovo je bilo posebno".

Napomenula je da su ona i njen muž posmatrali fotografisanje svoje dece i bili jako ponosni.

"Bilo je kao da gledamo njihovu interakciju jedno sa drugim. Mislim da ništa ne čini roditelja ponosnijim nego kada se vaša deca vole i vole jedno drugo“, dodala je i poručlila: "A onda su intervjuisali mene i Preslija zajedno i Kaju i Randea zajedno. Nije često da to snimite i čujete, da čujete šta vaša deca imaju da kažu o vama; ako je dobro, lepo je".

Dotakla se i teme praznog gnezda koji zadesi sve roditelje kako njihova deca odrastaju:

"Mislim da uživamo u ovom sledećem poglavlju našeg života gde je akcenat na nama kao paru. Mislim, naravno, uvek ćemo biti roditelji, naša deca su uvek prioritet. Jednostavnoim više ne trebamo kao nekada, tako da možemo više da uživamo jedno sa drugim".

(Blic Žena)

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