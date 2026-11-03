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JOŠ JEDAN ŠAMAR ZA BREDA PITA: I četvrto dete zvanično obrisalo očevo prezime

Vivijen, ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita, postala je četvrto dete koje je zvanično izbacilo prezime Pit.

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Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP / Profimedia
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Četvoro od šestoro dece koje Džolijeva i Pit imaju zajedno, zakonski su promenili svoje prezime u „Džoli”, umesto „Džoli-Pit”.

Prema dokumentima do kojih je došao magazin „Pipl”, nakon ročišta povodom zahteva za promenu imena održanog u ponedeljak, 2. novembra, osamnaestogodišnja Vivijen sada nosi ime „Vivijen Maršelin Džoli”, umesto dosadašnjeg „Vivijen Maršelin Džoli-Pit”. Sudija u Kaliforniji odobrio je ovu promenu tokom pomenutog ročišta.

Bred Pit (62) i Anđelina Džoli (51) imaju šestoro dece: Medoksa (25), Paksa (22), Zaharu (21), Šajlo (20), kao i blizance Vivijen i Noksa (18). Par se razišao 2016. godine, nakon 12 godina zajedničkog života i dve godine braka, a razvod su konačno okončali tek u decembru 2024. godine.

Vivijen je u julu, ubrzo nakon svog 18. rođendana, podnela zahtev da se prezime „Pit” ukloni iz njenog imena. 

Ovaj potez usledio je 10 godina nakon navodnog incidenta u kojem su učestvovali Bred i njegova porodica tokom leta privatnim avionom. Izvori su ranije tvrdili da je 14. septembra 2016. godine glumac bio „verbalno nasilan” i „fizički grub” prema jednom od svoje dece. FBI je kasnije oslobodio zvezdu filma „Formula 1” (F1) svake sumnje, dok je Odeljenje za brigu o deci i porodici okruga Los Anđeles okončalo svoju istragu bez utvrđenih dokaza o zlostavljanju. Vivijen, Medoks i Zahara sledili su pravni korak koji je prethodno preduzela Šajlo, a koja je na svoj 18. rođendan 2024. godine podnela zahtev za uklanjanje Pitovog prezimena.

Tokom godina se spekulisalo od izvora da Bred „gotovo uopšte nema kontakt” sa svojom odraslom decom, ali da je u to vreme i dalje viđao mlađu decu. U septembru, izvor je za „Pipl” potvrdio da „trenutno postoji veoma malo komunikacije” između Pita i njegove dece, opisavši tu situaciju kao „tragediju”.

- Ovo je posledica dugotrajne kampanje otuđivanja dece od jednog roditelja. To je neverovatno tužna realnost, ali nije iznenađujuća nakon godina tokom kojih je jedan roditelj koristio decu kao oružje protiv drugog, ne mareći za posledice.

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