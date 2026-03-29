Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KAKO SE ZAPRAVO ZOVE NAJBOGATIJA GLUMICA NA SVETU: Iza njenog umetničkog imena se krije priča vezana za njenu majku

Ris je trenutno najbogatija glumica na svetu.

Foto: Profimedia
Oglas

Glumica Ris Viderspun napunila je juče 50 godina. Magazin Forbes proglasio ju je za najbogatiju glumicu, a njeno bogatstvo premašuje 400 miliona dolara. Ogroman novac zaradila je nakon prodaje većinskog udela u produkcijskoj kući Hello Sunshine 2021. godine. Vrednost ove kompanije procenjena je na 900 miliona dolara.

Ris Viderspun naravno zarađuje i od glumačkih honorara, ali i od modnog brenda Draper James i veoma uticajnog kluba čitalaca koji ima direktan uticaj na ekranizaciju raznih bestselera.

Mnogo toga se zna o njoj, a ona je 2024. otkrila svoje pravo ime koj je mnoge iznenadilo. Iza njenog scenskog imena nalazi se priča povezana sa njenom majkom. Da nije došlo do promene u njenom načinu predstavljanja, evo kako bi se zvala holivudska zvezda.

Svoje ime je otkrila dok je razgovarala sa koleginicom Nikol Kidman u okviru saradnje koju imaju sa magazinom Vanity fair.

Dve glumice u jednom momentu pomenule su treću glumicu, Loru Dern pa je Ris rekla da se ona upravo tako zove što je začudilo javnost.

"Moje pravo ime je Lora Džin", rekla je glumica. Ris je zapravo devojačko prezime njene majke, a ime pod kojim se proslavila jeste spoj prezimena njenih roditelja.

NJeni fanovi su se ubrzo oglasili pa poručuju: "Nisam imao pojma da je njeno ime Lora", "Ris je mnogo bolje pristaje".

Da li je do navike ili nečeg drugog, mnogi misle da je Ris ime kao stvoreno za nju.

(BlicŽena)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas