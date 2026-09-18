KIM KARDAŠIJAN HITNO HOSPITALIZOVANA: Porodica u strahu, u pitanju je bolest od koje su već izgubili voljenu osobu

Otac Kim Kardašijan, Robert, preminuo je pre 23 godine zbog teške bolesti, a sada njegova ćerka ima jedan od simptoma.

Kim Kardašijan hospitalizovana je zbog upale i iritacije sluzokože jednjaka, a njeno zdravstveno stanje posebno je uznemirilo porodicu zbog toga što je i njen otac, Robert Kardašijan, 2003. godine preminuo od raka jednjaka u 59. godini.

U najnovijem trejleru za osmu sezonu rijaliti programa "The Kardashians", Kim otkriva članovima svog tima da ima ezofagitis.

"Imam nešto što se zove ezofagitis", rekla je Kim.

Jedna njena prijateljica potom ju je upitala da li je reč o istom stanju od kojeg je preminuo njen otac.

Njena majka, Kris Džener, teško je podnela ovu temu.

"Ne mogu... od ovoga mi se plače", rekla je njena majka Kris Džener.

Advokat Robert Kardašijan svetsku slavu stekao je kao član pravnog tima koji je branio O. Džej Simpsona tokom njegovog veoma praćenog suđenja 1995. godine. Sa Simpsonom je, međutim, bio prijatelj i pre suđenja.

Robert je preminuo 2003. godine, četiri godine pre nego što je porodica Kardašijan počela da snima rijaliti "Keeping Up With the Kardashians", koji ih je kasnije proslavio širom sveta.

Kim je 2023. godine u intervjuu za magazin GQ govorila o jednom od poslednjih razgovora koje je vodila sa ocem pre njegove smrti.

"Znam da ćeš biti dobro. Kao da mogu da vidim šta će se dogoditi. Znam da ćeš biti dobro, ali samo se brini o svojoj braći i sestrama. Samo se pobrini za njih", rekao joj je tada Robert.

Kim je objasnila da je njegove reči shvatila kao poruku da će u životu biti dobro, ali da su je one istovremeno navele da drugačije donosi odluke.

"To što mi je rekao shvatila sam kao da ću biti dobro u životu. Ali zbog toga sam počela drugačije da donosim odluke

", rekla je Kim.

(Mondo)

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