KOLIKO KAFE DNEVNO JE PREVIŠE? Evo šta otkriva nova studija

Koliko šoljica kafe je vaš dnevni limit?

Istraživanje objavljeno u naučnom časopisu "Journal of Affective Disorders" pokazuje da je konzumiranje dve do tri šoljice kafe dnevno povezano sa manjim rizikom od poremećaja raspoloženja i stresa, poput depresije i anksioznosti.

Međutim, unos manji od te količine ne donosi uočljive koristi za mentalno zdravlje, dok više od tri šoljice dnevno može da dovede do pojačane anksioznosti i lošeg sna, čime se poništavaju pozitivni efekti.

- Ovo istraživanje potvrđuje da je umeren unos svojevrsna 'zlatna sredina', što se poklapa sa opštim preporukama o unosu kofeina - objašnjava nutricionistkinja Morgan L. Voker za "Verywell Health" i dodaje:

- Kada pređete tu granicu, počinju da se javljaju negativne nuspojave – poput lošeg sna, nervoze ili povećane anksioznosti, posebno kod osoba osetljivih na kofein.

Istraživanje je pokazalo da genetske razlike u brzini metabolizovanja kofeina nisu uticale na konačne rezultate, dok su uočene blage razlike među polovima, pri čemu je zaštitni efekat bio nešto izraženiji kod muškaraca.

Zanimljivo je da su rezultati bili dosledni bez obzira na vrstu kafe, uključujući i kafu bez kofeina. Voker ističe da to ukazuje na mogućnost da za pozitivne efekte nisu zaslužni samo kofein, već i drugi sastojci kafe, poput antioksidanasa i biološki aktivnih jedinjenja.

Profesorka i rukovoditeljka studija kliničke ishrane na Univerzitetu "Džonson i Vels" Lusijana Soareš napominje da je studija bila opservacionog karaktera. To znači da pokazuje povezanost, ali ne dokazuje direktnu uzročno-posledičnu vezu.

- Rezultate treba posmatrati u širem kontekstu - dodaje Voker.

- Istraživanje ne obuhvata u potpunosti druge važne faktore, poput celokupne ishrane, sna, upravljanja stresom i fizičke aktivnosti, koji imaju znatno veću ulogu.

U praksi, ovi nalazi ukazuju na to da kafa može biti deo zdrave rutine ako se konzumira umereno, ali da veća količina ne znači i veću korist. Individualna tolerancija na kofein i dalje igra važnu ulogu.

(Klix.hr)