Dok mnoge žene troše čitavo bogatstvo na kozmetičke tretmane i komplikovane bjuti rutine, Helena Kristensen kune se u potpuno drugačiji pristup lepoti.

Slavna manekenka Helena Kristensen posvećena je potpuno prirodnoj rutini nege kože, koja počinje boravkom na otvorenom. Ona je možda bila prva devojka koja je prigrlila trend prirodne lepote.

"Kada sam u prirodi, moja bjuti rutina podrazumeva da odmah izađem napolje, uživam na suncu, uskočim u reku i plivam", otkrila je Kristensen ekskluzivno za Page Six Style na nedavnom događaju u NJujorku, koji je organizovao velnes brend Lyma.

"Boravak u prirodi čini da se osećam kao da cvetam, znate? Upravo to mojoj koži daje sjaj – sunce i boravak na otvorenom, u dodiru sa prirodnim elementima."

To, međutim, ne znači da 57-godišnja modna ikona ne voli kozmetičke proizvode.

"Bukvalno ću isprobati što je više moguće proizvoda i nadati se da ću među njima pronaći neku čarobnu kombinaciju", rekla je ona.

"Ipak, moja bjuti rutina ne podrazumeva mnogo različitih koraka. Ujutru umijem lice vodom, zatim nanesem malo hidratantnog spreja, ulja, seruma i hidratantne kreme. Kada je šminka u pitanju, tokom običnog dana koristim tek malo rumenila i sjaja za usne. To je otprilike sve."

Budući da je tokom karijere sarađivala sa nekim od najboljih šminkerskih timova u modnoj industriji, Kristensen obožava da se pred kamerama transformiše.

"Volim neobičnu šminku. Volim perike. Zato što tada postajete neka druga osoba. To mnogo pomaže tokom fotografisanja jer možete da osmislite sopstvenu malu priču. Divno je potpuno se prepustiti tom svetu", objasnila je.

Ipak, kada nije na poslu, kako kaže, njen izgled je "oduvek, baš uvek, bio veoma prirodan".

Kristensen povremeno nosi crveni ruž, "jer obožava crvenu boju i voli čisto lice sa samo jednim upečatljivim detaljem", ali se tu njena šminka uglavnom završava.

"Nikada ne koristim maskaru, baš nikada", priznala je, objašnjavajući da ne želi da se svake večeri muči sa njenim uklanjanjem. U tome joj pomažu i prirodno duge, tamne trepavice koje je nasledila od majke poreklom iz Perua.

(Super žena)

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