Roditelji Majli Sajrus bili su u braku 29 godina, a onda su se razveli i započeli neke skandalozne ljubavne veze

Majli Sajrus se udala za dugogodišnjeg dečka Maksa, a njenoj svadbi su prisustvovali i njeni roditelji koji ne komuniciraju još od razoda 2022. godine.

Bili Rej Sajrus je došao u pratnji svoje verenice, glumice Elizabet Harli i njenog sina Demijana, dok je Tiš došla ruku pod ruku sa svojim novim mužem, glumcem Dominikom Parselom.

Roditelji Majli Sajrus, Bili Rej i Tiš bili su u braku 29 godina. To je bio jedan od dugotrajnijih brakova u Holivudu. Par ima petoro dece, od kojih su troje biološka.

Zajednička biološka deca su Majli, rođena 1992. godine, Brejson rođen 1994. godine, Noa Sajrus rođena 2000. godine, dok dvoje starije dece su Tišina deca iz prvog braka koje je Bili Rej usvojio: Brendi (rođena 1987. godine, voditeljka podkasta i di-džej) i Trejs Sajrus (rođen 1989. godine, muzičar i bivši gitarista benda Metro Station).

Pored njih petoro, Bili Rej ima i još jednog sina, Kristofera Kodija (Christopher Cody), rođenog 1992. godine iz veze sa bivšom partnerkom Kristin Laki.

Brak koji je spolja izgledao divno, a unutra trulo

Bili Rej i Tiš su se upoznali 1991. godine, a venčali u decembru 1993. u Tenesiju. Zajedno su dobili troje dece (Majli, Brejsona i Nou), dok je Bili Rej usvojio dvoje Tišine dece iz prvog braka.

Dok je Bili Rej Sajrus gradio i vodio svoju karijeru kantri muzičara, njegova tadašnja supruga Tiš Sajrus bila je posvećena porodici i deci, a kasnije je izgradila uspešnu karijeru kao muzički menadžer i filmski producent.

Na samom početku karijere Bilija Reja (kada je postao svetski poznat zahvaljujući hitu Achy Breaky Heart), Tiš nije imala javnu karijeru. Bila je domaćica i brinula je o petoro dece, prateći ga na turnejama i vodeći računa o porodici na njihovom imanju u Tenesiju.

Prekretnica u njenoj karijeri se desila sredinom 2000ih. Učeći o muzičkoj industriji uz Bilija Reja tokom devedesetih, Tiš je preuzela ulogu glavnog menadžera svoje ćerke Majli Sajrus. Ona je vodila njenu karijeru od samih početaka u seriji Hana Montana (gde je upravo Tiš nagovorila Bilija Reja da prihvati ulogu Majlinog oca) pa sve do statusa svetske pop zvezde, a kasnije je postala i menadžer najmlađe ćerke Noe.

Zanimljiva je priča da Noa ima jednako dobar glas kao što to ima i Majli, ali da opet ima tu nesreću da je mlađa od Majli koja se već pojavila na sceni, pa sada deluje kao njena kopija - što negativno utiče na njenu karijeru.

Sve je u porodici dobro išlo do početka 2010. godine, kada je Bili Rej odlučio da podnese zahtev za razvod, ali je zbog dece ipak odustao. Tri godine kasnije, zahtev za razvod podnela je Tiš, ali su se opet pomirili uz pomoć terapije za parove.

Treći put su oboje složili da je razvod neophodan i do njega je došlo 2022. godine. Par je tada priznao da već godinama ne žive zajedno.

Burni odnosi nakon razvoda

Ubrzo nakon razlaza sa Tiš, Bili Rej se verio sa znatno mlađom australijskom pevačicom Fajerouz, a venčali su se u oktobru 2023.. Brak je trajao samo sedam meseci – okončan je u avgustu 2024. uz međusobne optužbe za prevaru i emocionalno zlostavljanje. Sama Majli Sajrus nije htela da priča sa ocem od onog momenta od kako je on stupio u vezu sa Fajeroz. Navodila je da na nije za njega i da nije prirodno da ima znatno mlađu ženu. Par se razveo a Bili Rej je ušao u vezu sa Elizabet Harli sa kojom je danas veren.

Izgleda da je Majli Sajrus prihvatila ovu očevu vezu, dok internet bruji o skandalu.

Naime, tokom posete Majlinoj svadbi, Bili Rej je uz verenicu poveo i njenog sina Demijena koji se ne razdvaja od njih dvoje. Inače, Demijen je strašno vezan uz Elizabet i druži se sa njenim prijateljima a njene bivše muževe i momke naziva "tata".

Izgleda da se i sam "zakačio" za Bili Reja, dok još uvek nije jasno kako ga je ostatak Bilijeve porodice prihvatio.

Tiš je život nastavila sa slavnim glumcem - dečkom svoje ćerke Noe

Od momenta kada je Tiš započela vezu sa glumcem Dominikom Perselo - desio se skandal. Naime, njena ćerka Noa bila je strašno razočarana majčinim izborom, čak je prestala i da komunicira sa porodicom. Sve to zbog činjenice da se Dominik dopisivao i viđao sa Noom i da je tako Tiš upoznala Dominika. "Otela je ćerki dečka," bili su komentari na društvenim mrežama. Tiš nije marila pa se u avgustu 2023. udala za glumca Dominika Persela, poznatog po seriji Bekstvo iz zatvora, a njena mlađa ćerka nije bila prisutna na venčanju.

S druge strane, Majli je prihvatila majčinog novog dečka, čak je i njihovu svadbu organizovala na svom imanju.

(Stil)

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