Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MELANIJA I TRAMP SE POSVAĐALI PRED KAMERAMA KAO NIKAD PRE: Prišla mu i sasula sve u uvo, on zanemeo, ona se okrenula i otišla

Melanija i Donald Tramp su prisustvovali trci IndyCar Freedom 250 u Vašingtonu, povodom 250-godišnjice SAD.

1787639799_profimedia-1128078838.jpg
Foto: Profimedia/ POOL, Getty images
Oglas

Melanija i Donald Tramp prisustvivali su juče juče u Vašingtonu na automobilskoj trci IndyCar Freedom 250 Grand Prix, organizovanoj u sklopu proslave 250. rođendana SAD, a trkačka staza je bila postavljena direktno na ulicama oko Nacionalne aleje. Prvi par Amerike delovao je na momente sjajno raspoložen, a zatim je tokom događaja zabeležen njihov "sporan" razgovor. Da li su se zaista posvađali?

Na tom snimku se može videti kako Melanija Tramp govori nešto svom suprugu Donaldu Trampu, koji joj onda odgovara. Prva dama SAD delovala je na trenutak jako ozbiljno pa čak i ljutito.

Američki predsednik je na poslednju rečenicu koju mu je tada uputila, zanemeo i zamislio se. Zabeleženo je i kako Melanija Tramp ustaje i odlazi od supruga što je takođe privuklo pažnju na društvenim mrežama, ali i zaintrigiralo širu javnost.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Newsweek (@newsweek)

O navodnoj svađi čuvenog para piše i Newsweek dok je dosta pogleda privukla još jedna intrigantna situacija o navodnom ignorisanju kojim je prva dama počastila svog muža.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hook Global (@hookglobal)

Na tom trećem snimku vidi se kako se Tramp obraća Melaniji, a ona mu ne uzvraća već okreće glavu i popravlja frizuru. NJen "ljutit" izraz lica je došao do izražaja.

Možda se nije radilo o svađi već o običnom razgovoru supružnika. Ali je mnogima neobično ovakvo ponašanje Trampoviih i to upravo u momentu dok glasine o njegovom previše prisnom odnosu sa saradnicom Natali Harp uzmaju sve više maha.

Natali Harp koja se skoro ne odvaja od američkog predsednika, pisala je lideru SAD i niz pisama, tvrdi autor Majkl Volf, a sadržina tih poruka je kontroverzna. Najveći odjek su imale rečenice. "Vi ste mi jedino važni"; "Vi ste moj zaštitnik i čuvar", "Možete da me psujete ako to zaslužim".

Trampova saradnica nastavila je sa svojim poslom pa se pre nekoliko dana ponovo pojavila uz Trampa. Obaveze koje obavlja su daleko šire od toga, ali kako se više nego često viđa u njegovom društvu, neki su je okarakterisali kao opsednutu ženu. U te neke ubraja se i njen brat Patrik Harp.

Odnos svoje sestre i Trampa opisao je kao nezdrav i tužan, zbog čega je Trampov sin, Erik Tramp, kritikovao na X mreži.

Melanija Tramp ne odgovara direktno na glasine o Natali Harp i svom mužu, a da li joj zaista ne smeta njihova bliskost?

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas