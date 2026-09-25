GLUMAC DANAS JEDVA HODA, A PRIČE O NJEGOVOM ZDRAVLJU NE PRESTAJU: Supruga mlađa 28 godina navodno brine o njemu, a jednom slikom sve je demantovao

Dejvid Heselhof danas ima 73 godine i upravo je prošao kroz veliku operaciju zamene kuka i kolena, mada najnovije fotografije pokazuju glumca sa iskrivljenim licem pa se šuška da je pretrpeo i moždani udar

Paparaco fotografi uhvatili su glumca Dejvida Haselhofa u nimalo laskavom izdanju: bio je sa 28 godina mlađom ženom. Ali problem je u tome što je ona bila obučena u helanke i top, zategnuta i prelepa, dok je on koristio kolica, a potom i hodaljku i bio obučen u pidžamu.

Zbog ovih fotografija povela se priča da je nekada moćni Mič Bjukenon spao na to da mu žena menja pelene, ali ljudi bliski glumcu kažu da to nije istina. Navodno su njih dvoje srećni i zadovoljni i mlada supruga Dejvida Haselhofa uživa u tome da pomaže svom mužu da se potpuno oporavi.

Nevolje i prvo veliko bračno iskušenje

Iako je od svog bogatog i poznatog muža mlađa 28 godina, Hejli Roberts je dokazala više puta da je sa njim isključivo iz ljubavi. Par je u vezi bio punih 7 godina pre nego što su se venčali, a od venčanja pa do danas prošlo je još 8 godina.

Hejli je bila uz Dejvida i kada je on doživeo tragičan gubitak: naime, pre godinu dana njegova bivša supruga Pamela Bah izvršila je samoubistvo, što je Dejvidu teško palo.

On je sa Pamelom dobio dve ćerke koje su godište njegove žene i bio je godinama u dobrim odnosima sa bivšom.

Posle tog udarca, Dejvid je operisao koleno i kuk, ali mnogi smatraju da je pretrpeo i moždani udar. Kroz sve te nedaće Hejli je uz njega, iznova i iznova dokazujući svoju odanost i ljubav.

"Ne želim da ti uskratim pravo na decu"

Dejvid Haselhof je 2011. godine bio u Kardifu kao sudija emisije Britanija ima talenat. Hajli Roberts, tada mlada Velšanka, prišla mu je u hotelskom lobiju i zamolila ga za autogram.

Ali Dejvid je imao „uslov“: dao bi joj autogram ako ona njemu da svoj broj telefona. I tako je, umesto potpisa na papiru, dobio njen broj. Ubrzo su izašli na prvi sastanak.

Veza je, međutim, od početka bila pod lupom javnosti zbog 28 godina razlike. Haselhof je tada imao oko 59 godina, a Hejli 31.

Haselhof je kasnije otvoreno rekao da je on bio taj koji je oklevao da zaprosi Hejli, upravo zbog razlike u godinama. Plašio se da je „prestar za nju“ i nije želeo da joj brak sa njim jednog dana bude teret. "Nisam hteo da joj uskratim pravo na decu".

Istovremeno, Hejli nije bila zabrinuta zbog toga. NJena logika bila je prilično jednostavna: nije želela da propusti ljubav zbog straha od onoga što bi moglo da se dogodi u budućnosti.

Zanimljivo je da je Dejvid veridbu zapravo razmatrao mnogo ranije. Čak je neko vreme nosio prsten sa sobom i razmišljao da je zaprosi na Maldivima. Govorio je i da ju je ranije zadirkivao kako će je veriti, ali ona nije verovala da je ozbiljan.

A onda je došao trenutak u Malibuu

Godine 2016, nakon oko pet godina veze, organizovao je romantičan piknik na plaži u Malibuu.

Hejli nije očekivala veridbu.

Kada je izvadio prsten, počela je da plače toliko da Haselhof navodno nije mogao ni da postavi pitanje. Tek desetak minuta kasnije uspeo je da izgovori ono čuveno „Hoćeš li se udati za mene?“. Oboje su plakali.

Haselhof je svoju odluku objasnio vrlo romantično: nije želeo da se oženi samo zato što voli da živi sa njom, već zato što je shvatio da ne želi život bez nje.

A šta su rekle njegove ćerke?

To je posebno zanimljivo jer je Haselhof iza sebe već imao dva braka i dve odrasle ćerke, Tejlor i Hejli, iz braka sa Pamelom Bah.

Kada je odlučio da zaprosi Hejli Roberts, rekao je ćerkama šta planira. Obe su ga podržale. Dejvid je tada rekao da je situacija za njih bila teška jer nijedno dete ne voli da vidi kako mu se roditelji ponovo upuštaju u brak posle prethodnog razvoda, ali da su volele Hejli i da su jednostavno želele da njihov otac bude srećan.

Najnovija fotografija pokazuje srećni par nasmejan dok proslavljaju rođendan. I dok mnogi spekulišu kako je glumac u lošem zdravstvenom stanju, on to demantuje srećnom fotografijom pored 28 godina mlađe supruge.

(Stil)

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