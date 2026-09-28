"MORA DA BUDE MAKAR DUPLO BOLJI OD SALETA": Suzana Jovanović otkrila šta treba da ima muškarac da bi je osvojio

Tokom diskusije o tome kakve osobine danas treba da ima muškarac koji pretenduje da osvoji žensko srce, Suzana je jasno iznela svoje stavove.

Pevačica Suzana Jovanović gostovala je u emisiji "Magazin IN" kod voditeljke Sanje Marinković, gde je otvoreno govorila o muško-ženskim odnosima i kriterijumima za idealnog partnera. Ona je iskreno govorila o kvalitetima koje treba da ima njen savršen partner.

Tokom diskusije o tome kakve osobine danas treba da ima muškarac koji pretenduje da osvoji žensko srce, Suzana je jasno iznela svoje stavove.

Istakla je da joj je ključno da muškarac zna lepo da se ponaša, da je kulturan, brižan i pravi džentlmen. Pored toga, osvrnula se i na svog supruga Sašu Popovića, naglasivši da bi potencijalni udvarač morao da bude makar duplo bolji od Saleta, koji joj je pružio sve na svetu.

"Nema više prinčeva"

Pevačica se tokom gostovanja dotakla i teme očuvanja identiteta i devojačkog prezimena u braku. Objasnila je da je u javnosti ostala prepoznatljiva kao Jovanović, dok je prezime Popović dodala samo u zvaničnim dokumentima. Naglasila je da Saši to nikada nije smetalo, te da joj je uvek davao potpunu slobodu u izboru kada je reč o karijeri i pevanju.

- Svaka devojka danas očekuje da bude tretirana kao princeza i čeka tog nekog svog princa. Čini mi se da su se danas kriterijumi za prinčeve dosta promenili, šta mislite koji su to danas kriterijumi danas i šta sve treba da ima taj jedan princ koji će vas tretirati kao princezu? Kakav treba sad ovde da dojaše da bi vi rekle on je taj? - glasilo je pitanje.

- Kakav god da je, naći ćemo mu manu - rekla je Kaća kroz smeh.

- Nema takvog, mora da ima manu, ma da je najbolji na svetu, mora da ima manu - rekla je Nadica.

"Da je makar duplo bolji od Saleta"

- Pa za mene da zna lepo da se ponaša, da je kulturan, da je brižan, da je džentlmen. I taj koji će se pojaviti da pokuša da osvoji moje srce, mora da bude makar duplo bolji od Saleta, koji mi je pružio sve na svetu - rekla je Suzana.

- E al' kad je takav onda on ne zna da lupi šakom o sto. Onda je sumnjiv, onda je ovakav, onda je ovakav. Ni to ne valja - rekao je Gastoz.

- Šta mislite koliko je muškarcima teško danas da prihvate ženu koja je finansijski, profesionalno i društveno samostalna? - glasilo je pitanje.

- Najteže, pogotovo ako manje zarađuje od nje. Nijedan muškarac to ne može da prihvati, koliko god on pokušao da zakamuflira to, taj muški kompleks će se vući kroz taj odnos i vezu. Te frustracije koje on ima jer je žena dominantnija će kad tad isplivati na površinu.

- Koliko je važno da muškarac, pored već uspešne žene, ne oseća potrebu da bude uspešniji od nje? - glasilo je pitanje.

- Razgovarajući o tome kako veza funkcioniše kada prođe početna fascinacija i naiđu svakodnevne obaveze, rekla je Suzana i dodala da pravi muškarac neće praviti problem oko kućnih poslova. Prema njenim rečima, partneru koji iskreno voli svoju ženu neće smetati ni prljav veš, ni neoprani sudovi, niti računi.

(Mondo)

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