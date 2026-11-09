MRAČNA TAJNA ČUVENOG HITA: Timberlejk ludovao po Holivudu dok je Britni bila u komi, a sada je progovorio o svemu

Džastin Timberlejk konačno je progovorio o pozadini svog velikog hita, za koji se godinama spekulisalo da je posvećen bivšoj devojci Britni Spirs.

Džastin Timberlejk je posle više od dve decenije otkrio istinu o svom hitu "What Goes Around… Comes Around", za koji se godinama spekulisalo da je posvećen njegovoj bivšoj devojci Britni Spirs. Obožavaoci su verovali da je pesma iz 2006. godine svojevrsni nastavak numere "Cry Me a River", koja je, prema tadašnjim nagađanjima, nastala nakon njihovog raskida 2002. godine.

Timberlejk i Britni bili su u vezi oko tri godine. Upoznali su se još kao deca, tokom snimanja emisije "The Mickey Mouse Club", a ljubav su obnovili godinama kasnije, kada su oboje postali velike pop zvezde. NJihov raskid privukao je ogromnu pažnju javnosti, posebno nakon objavljivanja pesme "Cry Me a River".

Britni je u memoarima iz 2023. godine opisala koliko ju je taj prekid pogodio, ali i kako je na nju uticalo to što je njihova veza predstavljana u javnosti.

"Bila sam kao u komi u Louisiani, dok je on veselo jurcao po Hollywoodu", istakla je pevačica.

Pesma nastala zbog ljubavnih problema

Ipak, Timberlejk je sada razjasnio da "What Goes Around… Comes Around" nema veze sa njegovom romansom sa Britni. Gostujući u serijalu "Re-Rank" portala Complex, otkrio je da ga je za pesmu inspirisalo iskustvo jednog prijatelja, od kojeg je prethodno tražio dozvolu da njegovu priču pretoči u stihove.

Pevač je priznao i da mu je za pisanje numere bilo potrebno svega dvadesetak minuta.

"Možda je vreme da razjasnim glasinu koja kruži već godinama. To nije moja lična priča", rekao je Timberlejk.

"Zapravo je reč o priči jednog prijatelja kojeg sam pitao za dozvolu da je iskoristim. Prolazio je kroz teško razdoblje i pričao mi šta mu se dogodilo, a ja sam ga pitao: 'Smeta li ti da napišem pesmu o tome?' NJegov odgovor bio je, citiram: 'Da, uništi tu kuju. Sve se vraća, sve se plaća.''", ispričao je pevač.

Iako je sada otkrio pozadinu nastanka pesme "What Goes Around… Comes Around", i dalje se smatra da je njegov raniji hit "Cry Me a River" inspirisan raskidom sa Britni Spirs. Tome su doprinele i scene iz spota, u kojem se pojavljuje devojka koja fizički podseća na pevačicu, a predstavljena je kao partnerka koja ga je prevarila.

(Mondo)

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