„MUŽU UVEK KAŽEM ONO ŠTO MISLIM“: Melanija prvi put otkrila detalje braka sa Trampom, a zbog njegovih reči skrivala osmeh

Melanija Tramp je izjavila da uvek iskreno govori suprugu Donaldu Trampu šta misli o njegovim govorima, čak i kada on ne želi to da čuje.

Prva dama Amerike Melanija Tramp izjavila je danas da svom suprugu, američkom predsedniku Donaldu Trampu, uvek otvoreno kaže šta misli o njegovim govorima i intervjuima, čak i kada on, kako je navela, "ponekad ne želi to da čuje".

Govoreći za Fox News Melanija Tramp je rekla da je svom mužu Donaldu Trampu, nakon njegovog obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u NJujorku, poručila da je "veoma dobro govorio" i da je održao "odličan govor".

"Dakle, kažem mu istinu. Ponekad ne želi da čuje ono što mu kažem, ali to je u redu. Uvek govorim istinu", rekla je Melanija Tramp, prenosi Tanjug.

Melanija se juče u sedištu UN u NJujorku pojaivla u odelu svog omiljenog brenda Dolce & Gabbana, a ispod sakoa nosila je Givenchy košulju. Napravila je zanimljiv potez kada je kravatu zamenila Ascot svilenom ešarpom, oblikovanom tako da podseća na nežan šal, što je strogoj crno-beloj kombinaciji dalo ženstveniju i mekšu notu.

Prva dama SAD je na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine UN-a u NJujorku organizovala i vodila važan diplomatski događaj pod nazivom "Fostering the Future Together” (Zajedno negujmo budućnost) koji je okupio prve dame i partnere iz 57 zemalja sveta, kao i lidere iz vodećih tehnoloških kompanija poput kompanija Google, Amazon, Intel i Zoom. Cilj je osnaživanje dece kroz tehnologiju i obrazovanje, sa fokusom na primenu veštačke. Tom skupu prisustvovala je i prva dama Srbije Tamara Vučić.

"Zajedno, mi smo prelep spektar kultura, jezika, istorija i tradicija. Pa ipak, stojimo ujedinjeni oko jedne večne istine: budućnost našeg sveta biće određena onim što danas učinimo za našu decu", rekla je Melanija Tramp, navodi se na sajtu Bele kuće. Upitala je zatim prisutne: "Pitam vas, hoćete li mi se pridružiti i voditi? Hoćete li staviti budućnost naše dece iznad razlika koje nas dele, negujući budućnost zajedno kroz ovu globalnu koaliciju?”.

Melanija Tramp je ranije ove godine ušla u istoriju UN-a kao prva supruga nekog svetskog lidera koja je predsedavala sastankom Saveta bezbednosti UN-a. Na tom prolećnom sastanku, koji je bio posvećen zaštiti dece u zonama konflikta, napomenula je da "mir ne mora da bude krhak” i pozvala na "demokratizaciju znanja” kako bi se kroz obrazovanje i tehnologiju krierala dugoročna globalna stabilnost.

Donald Tramp je juče tokom obraćanja Generalnoj skupštini UN pomenuo svoju suprugu: "Gde je naša prva dama? Negde je ovde... Možete li zamisliti da ja ne mogu da vidim prvu damu?”. Kamera je prikazala nikad nasmejaniju Melaniju Tramp. Pre tog momenta komentarisalo se da je prva dama SAD bila veoma ozbiljna odnosno neraspoložena kada se sa suprugom pojavila u NJujorku.

Tramp joj je odao priznanje za njene diplomatske napore na globalnom nivou, istakavši njen rad na bezbednom povratku kući raseljene ukrajinske i ruske dece koja su bila razdvojena od svojih porodica. Podsetio je da je ve godine ušla u istoriju kao jedina prva dama koja je predsedavala sastankom Saveta bezbednosti UN-a, dodavši da je to uradila "veoma dobro".

Javnu zahvalnost joj je uputio i za njen rad na platformi "Fostering the Future Together”, uz napomenu da je okupila skoro 60 članica koje rade na poboljšanju života mladih širom sveta. "Melanija, hvala ti mnogo. Odličan posao radiš", poručio je.

(Blic Žena)

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