Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NAJPOŽELJNIJI EVROPLJANIN NA UDARU ZBOG JEDNE OBJAVE: „On je muška verzija Sidni Svini“ (VIDEO)

Italijanski glumac i model, Mikele Morone, u poslednjem periodu je privukao dosta pažnje zbog svog pojavljivanja u drugoj sezoni serije "The Gentlemen", a sada je iznenada postao i meta komentara na društvenim mrežama.

1790240244_profimedia-1137433714.jpg
Foto: Profimedia/ Valentina S. Frugiuele, Getty images
Oglas

Zgodni italijanski glumac, Mikele Morone, proslavio se ulogom u filmu "365 Days" i od tada je svaka njegova objava na društvenim mrežama za jako kratko vreme postala glavna vest. Pravi lom je nastao i kada je Mikele objavio da se nalazi u Beogradu, a onda je dodatno osvojio žene ulogom u seriji "The Gentlemen".

Ipak, pored zanosnog izgleda, Mikele verovatno nije ni slutio da može da postane i predmet sprdnje na mrežama, a sve zbog jednog snimka na kom svira klavir.

U pozadini tog snimka se vide kadrovi iz njegovog doma, među njima i njegov portret na kom on drži svoju odrubljenu glavu. Mnogima je to bio znak da je Morone i previše egocentričan.

"Ne postoji jači znak skromnosti od ovog autoportreta", "On je sam sebi najveći fan", "Ide mi na nerve", "Sigurno svoju sliku drži i na telefonu", "Znam da ćete me mrzeti, ali on je muška verzija Sidni Svini", bili su samo neki od komentara ispod objave.

Mikele Morone je sve do ovog trenutka navikao isključivo na komplimente po društvenim mrežama, pa nije poznato kako se nosi sa ovim kritikama.

(Super žena)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas