NAJPOŽELJNIJI EVROPLJANIN NA UDARU ZBOG JEDNE OBJAVE: „On je muška verzija Sidni Svini“ (VIDEO)

Italijanski glumac i model, Mikele Morone, u poslednjem periodu je privukao dosta pažnje zbog svog pojavljivanja u drugoj sezoni serije "The Gentlemen", a sada je iznenada postao i meta komentara na društvenim mrežama.

Zgodni italijanski glumac, Mikele Morone, proslavio se ulogom u filmu "365 Days" i od tada je svaka njegova objava na društvenim mrežama za jako kratko vreme postala glavna vest. Pravi lom je nastao i kada je Mikele objavio da se nalazi u Beogradu, a onda je dodatno osvojio žene ulogom u seriji "The Gentlemen".

Ipak, pored zanosnog izgleda, Mikele verovatno nije ni slutio da može da postane i predmet sprdnje na mrežama, a sve zbog jednog snimka na kom svira klavir.

U pozadini tog snimka se vide kadrovi iz njegovog doma, među njima i njegov portret na kom on drži svoju odrubljenu glavu. Mnogima je to bio znak da je Morone i previše egocentričan.

"Ne postoji jači znak skromnosti od ovog autoportreta", "On je sam sebi najveći fan", "Ide mi na nerve", "Sigurno svoju sliku drži i na telefonu", "Znam da ćete me mrzeti, ali on je muška verzija Sidni Svini", bili su samo neki od komentara ispod objave.

Mikele Morone je sve do ovog trenutka navikao isključivo na komplimente po društvenim mrežama, pa nije poznato kako se nosi sa ovim kritikama.

(Super žena)

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