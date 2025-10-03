NAJPOZNATIJA MANEKENKA NA SVETU U POTPUNO PROZIRNOJ HALJINI: Nedelja mode u Parizu će se zbog ovoga dugo pamtiti! (VIDEO)

I Kendal Džener je počastila Nedelju mode u Parizu svojom pojavom, a o njenom golom izdanju će se dugo pričati.

Supermodel Kendal Džener prošetala je pistom na Nedelji mode u Parizu i na reviji modne kuće Schiaparelli sve ostavila bez daha.

Ona je pokazala potpuno prozirnu haljinu ukrašenu delovima od krzna, dok je ispod nosila samo izazovne tange. U paru sa haljinom imala je i rukavica, ali i efektne zlatne minđuše.

Na tankim bretelama je bilo perje, a metalik sandale na štiklu su zaokružile ovu njenu "izazovnu eleganciju".

NJu je na reviji gledala i mlađa sestra Kajli Džener, koja nije krila koliko je ponosna na svoju sestru.

kendall jenner for schiaparelli, INSANE pic.twitter.com/rtv0PqJeGn — kendall jenner archive (@archivekend) October 2, 2025

Trend golih haljina je "zaposeo" Holivud i teško da će tako lako nestati u budućnosti. Na svakom crvenom tepihu imamo bar jednu zvezdu koja se pojavi u nekom takvom izdanju, mada je ovo sada možda i najizazovnije.

(Super Žena)

BONUS VIDEO: